Confirmado: Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, aterriza en Movistar Plus+ e inicia su fase de pruebas

Canal Red desembarca en Movistar Plus+. El proyecto televisivo de Pablo Iglesias inicia una nueva etapa en la plataforma de pago de Telefónica.

Movistar Plus+ ha comenzado las emisiones en pruebas de Canal Red, que ya ocupa un espacio técnico en su catálogo.

Como suele ocurrir en estos casos, en esta fase se testea la estabilidad de la señal, la calidad de imagen y sonido y su integración en la guía antes de su lanzamiento oficial.

Por ahora no se ha anunciado de forma oficial ni el dial definitivo ni la fecha concreta del inicio de las emisiones regulares, aunque el comienzo de estas pruebas técnicas suele ser el paso previo a su incorporación completa en la programación.

Si todo transcurre según lo previsto, el lanzamiento podría llevarse a cabo en las próximas semanas, una vez concluida la fase de verificación técnica.

Pablo Iglesias en Canal Red.

Se espera que la parrilla sea la misma que en su versión web, destacando programas como La Base o Noticias Básicas, liderados por Pablo Iglesias y otros perfiles como Manu Levin o Inna Afinogenova, así como otros programas afines a su línea editorial.

Su incorporación a Movistar Plus+ representa un cambio de escala: pasa de ser un proyecto de nicho en internet a competir directamente en el dial de los grandes grupos de comunicación.

Supone un nuevo hito, en una época en la que los canales temáticos de actualidad política han ganado peso.

En la TDT de Madrid

Con su entrada en Movistar Plus+, Canal Red se asegura una mayor visibilidad a nivel nacional. Así las cosas, su presencia en la plataforma podría servir como escaparate para atraer nuevos suscriptores.

Hay que recordar que, hasta ahora, había basado su estrategia en el entorno digital (en YouTube tiene 9.000 suscriptores) y a nivel local en la TDT de Madrid.

…Si es que ya no puede uno sacar a dar un paseo a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia 🤭 Tenemos algo que contaros 👇🏻#CanalRedTDT 🔴 https://t.co/vJnIFFy1TR pic.twitter.com/zBUUB7INrS — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) April 24, 2023

La televisión de Pablo Iglesias compró la licencia de TDT en Madrid del extinto 7NN, el canal que puso en marcha Marcos de Quinto.

"¿Os acordáis de ese canal facha de Marcos de Quinto, el de la Coca Cola, de Toni Cantó y de la Fundación Francisco Franco que tenían en la TDT?", decía con sorna el exvidepresidente del Gobierno con un refresco en la mano en un vídeo que lanzó en redes sociales.

"Se llamaba 7NN y querían ser la Fox española, pero se arruinaron y tuvieron que cerrar. Pues tengo algo que deciros: ahora, su frecuencia en la TDT en la nuestra", aseguró para mofarse: "Si es que uno ya no puede salir cinco minutos a pasear a Marcos de Quinto sin que te okupen la frecuencia".

Canal Red nació a finales de 2022 y que se financia principalmente de un modelo mixto que combina el apoyo directo de su audiencia con recursos de inversores privados.