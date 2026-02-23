De Lara Álvarez y Miguel Ángel Muñoz a Melody: desvelado el casting completo de la séptima edición de 'El Desafío'

Antena 3 ha desvelado el casting completo de la séptima edición de El desafío. Lo ha hecho este lunes, 23 de febrero, a pocos días de empezar a grabar las entregas que seguramente se emitirán el próximo año.

El programa producido por 7yacción, la compañía de Pablo Motos y Jorge Salvador, ha vuelto a superarse después de una entrega -la que está actualmente en emisión- en la que el abanico de favoritos a la victoria final está más abierto que nunca.

Lo cierto es la séptima edición de El desafío tienen dos campanazos. El primero es Melody. La representante de España en Eurovisión vuelve a un talent show de Antena 3 tras su paso por Tu cara me suena. Hay que recordar que la cantante eligió El Hormiguero para reaparecer tras su participación en el festival.

La otra gran sorpresa se llama Lara Álvarez. Tras salir de Telecinco y pasar brevemente por La 1 con el concurso La conexión, la presentadora asturiana desafíara sus aptitudes físicas y psicológicas en El Desafío.

Otro nombre confirmado por Antena 3 es Miguel Ángel Muñoz. Al igual que Lara, pasa de presentador a concursante después de que hace dos años fuese el elegido por Max (HBO) para liderar el regreso de Pekín Exprés.

Melody, representante de España en Eurovisión 2025 con 'Esa Diva'. EFE

Otro perfil muy parecido es el de Raúl Gómez (Maraton Man), que llevará su resistencia y capacidad de adaptación al siguiente nivel.

El Desafío también impacta con la participación de Amelia Bono. Colaboradora habitual y figura consolidada en el ámbito social y digital, la hija del político José Bono regresa a la primera línea televisiva tras su participación en Bailando con las estrellas, en Telecinco.

Lara Álvarez, en su época de presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras. Mediaset España

La cuota del mundo influencer la completa Violeta Mangriñán que, a priori, quizás pueda parecer el perfil menos competitivo. La empresaria participó en Supervivientes, pero se vio obligada a abandonar tras 54 días por motivos de salud.

Por otra parte, el casting de la séptima edición nos trae un Campeón del Mundo y de Europa con la Selección Española de fútbol: Joan Capdevila. El histórico lateral del Villarreal volverá a poner a prueba su físico a los 48 años.

Amelia Bono en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Completa el elenco Canco Rodríguez, que hasta la semana pasada era concursante de DecoMasters junto a Eduardo Casanova. La pareja cayó eliminada. El actor de comedia saldrá en El desafío de su zona de confort y competirá con la convicción de que el esfuerzo y la actitud pueden marcar la diferencia.