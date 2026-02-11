David Broncano se ve obligado a rectificar en 'La Revuelta': "Cometimos el error de no decir nada. Nos equivocamos"

El equipo de La Revuelta se vio obligado este martes, 10 de febrero, a realizar una rectificación en directo tras las críticas recibidas por una conexión realizada la semana pasada con el cirujano Diego González Rivas desde Afganistán. El propio David Broncano abrió el programa asumiendo el error y entonando el mea culpa ante la audiencia.

La polémica se originó a raíz de una videollamada con el médico, que se encontraba en el país asiático para inaugurar el primer hospital de cirugía mínimamente invasiva.

Durante la conexión, el presentador utilizó su habitual tono humorístico para criticar la situación del país, pero numerosos espectadores y profesionales de la comunicación señalaron la ausencia de referencias a la situación de las mujeres bajo el régimen talibán.

El presentador David Broncano en 'La Revuelta'.

Entre las voces críticas destacó la de Julia Otero, quien abordó el asunto en su programa de Onda Cero. "No, ni un solo comentario hicieron como si a día de hoy fuera normal que el 50% de la población no existe".

"Qué mal Broncano, qué feo y encima darle carta de naturaleza a eso como si fuera lo más normal del mundo", afirmó.

En su rectificación, Broncano explicó el contexto de la conexión y reconoció la omisión. "Tenemos que hacer una puntualización seria, porque la semana pasada hicimos una conexión con nuestro cirujano de confianza", comenzó diciendo.

A continuación, defendió parte del contenido emitido: "Creo que dijimos un par de cosas que eran razonables. Hablamos un pelín del terrible régimen afgano diciendo que ojalá cambiase pero que la población no tenía culpa".

David Broncano, presentador de 'La Revuelta'. RTVE

Sin embargo, el presentador admitió que el programa pasó por alto un aspecto fundamental. "Luego al acabar pensamos que no hicimos ninguna mención a la situación de las mujeres en Afganistán", señaló.

Añadiendo que "en toda la conexión de 15 minutos no se vio ni asomar una mujer porque las tienen metidas en casa como si fuese una ratonera".

Ante esta situación, el equipo decidió abordar el tema de forma directa. "Nos pareció que pasamos la oportunidad de decir algo sobre eso y es importante", explicó Broncano.

Con esto, el presentador dio paso en plató a una especialista en Afganistán de Amnistía Internacional para contextualizar la realidad del país y la vulneración de derechos de las mujeres.

Puntualización sobre la situación en Afganistán



"Es una sociedad en la que los hombres quieren que la mujer solo esté en casa cocinando y procreando"

"Ha ido a peor tras la llegada de los talibanes. Para ellos, el mejor burka es que se queden en casa"

"Queremos que lo que están… pic.twitter.com/Y7yutmQaMn — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 10, 2026

El comunicador también quiso dejar claro el papel del cirujano en este tipo de misiones internacionales. "Estoy al tanto de que cometimos el error de no decir nada. Quiero decir que Diego no solo va a ese país, va a un montón de sitios y él va allí por operar y cuidar a gente que no la pueden operar".

No obstante, concluyó reconociendo el fallo: "Es verdad que había que comentar algo de eso, nos equivocamos, no hicimos ni mención y creo que hacía falta. Porque la situación allí para las mujeres es terrorífica".