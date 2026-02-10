El refugio rústico de Samantha Vallejo-Nágera en Pedraza: un lugar tradicional impregnado de mucho lujo

Samantha Vallejo-Nágera es una reconocida chef, empresaria de catering y una de las personalidades televisivas más queridas del panorama gastronómico español.

Hace justo un mes, RTVE comunicaba que la culinaria abandonaba Masterchef, señalando que "tiene nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería".

De esta forma, la madrileña pone fin al talent culinario después de 13 años como jurado. Su marcha significa el adiós a una etapa histórica en el programa de TVE, donde formaba tándem con Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Su relevo será la influencer Delicious Martha.

Samantha Vallejo-Nágera, en una imagen promocional de 'MasterChef'. RTVE

Más allá de la televisión, Vallejo-Nágera mantiene desde hace años un sólido proyecto empresarial ligado a la gastronomía y la hostelería. En Pedraza, uno de los pueblos medievales más emblemáticos de Segovia, gestiona Casa Taberna.

Ubicado en una casona del siglo XVII situada en plena Plaza Mayor, Casa Taberna es un hotel-restaurante que combina el encanto histórico del edificio con una cuidada propuesta gastronómica y de alojamiento.

Casa Taberna se define como una "experiencia gastronómica de cocina clásica con brasas, producto y recetas sencillas en un entorno cálido y tradicional", tal y como describen en su cuenta de Instagram.

El establecimiento ha sido reformado respetando su esencia original, con chimeneas, muros de piedra, vigas de madera y una estética que invita a un viaje en el tiempo, donde conviven la sencillez y el lujo discreto.

La decoración apuesta por materiales nobles y autóctonos como la piedra y la madera, colores tierra y cálidos que transmiten calma, y una profunda integración con el entorno natural.

También cuenta con grandes ventanales que aportan luz a los espacios y ofrecen vistas a la Plaza Mayor y a la sierra de Guadarrama, reforzando la sensación de paz y conexión con el paisaje.

Samantha, en el balcón del salón de su Casa Taberna. Esteban Palazuelos

"Uno de nuestros propósitos con Casa Taberna fue mantener un lugar tradicional de Pedraza y bañarlo con una nueva luz. Un nuevo lugar para familias y reuniones con una gastronomía única", explican desde el proyecto.

Habitación de Casa Taberna, Pedraza @casataberna Instagram

El hotel cuenta con habitaciones únicas, chimeneas en varias de ellas y una suite de 50 metros cuadrados con vistas privilegiadas a la Plaza Mayor, salón privado independiente, vestidor y un baño equipado con ducha y bañera.

"Calidez, simplicidad, lujo" son las claves que definen el espíritu del lugar, según su página web.

En el apartado gastronómico, Casa Taberna ha estrenado recientemente una nueva carta en la que destacan los platos de cuchara, el boeuf bourguignon, tablas de quesos, la clásica sopa de cebolla y una novedad muy personal: un menú dedicado a su madre.

Actualmente, el restaurante ofrece dos menús degustación: el menú Sabine, homenaje a su madre, con un precio de 70 euros, y el menú Samantha, mis favoritos, por 90 euros. Entre los postres, uno de los imprescindibles es La tarta de Samantha, de chocolate y avellana con helado, por 12,5 euros.

Con su salida de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera cierra una etapa televisiva clave, pero continúa plenamente volcada en su universo gastronómico, donde tradición, producto y calidez siguen siendo su sello personal.