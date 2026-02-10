Marina Valdés, presentadora de 'Más vale tarde', sufre un grave accidente: "Sentí un dolor brutal y perdí el conocimiento"

La semana pasada, Marina Valdés, presentadora sustituta de Iñaki López y Cristina Pardo en Más vale tarde, se llevó un enorme susto que, por fortuna, puede contar. La periodista de laSexta fue atropellada a su salida de las instalaciones de Atresmedia.

Eran las ocho de la tarde, hora de finalización del programa vespertino, cuando Valdés se disponía a tomar el bus de vuelta a casa. Sin embargo, al perderlo, una amiga se ofreció a acercarla a casa.

"Me dispuse a cruzar por el paso de cebra. Yo miré a ambos lados, evidentemente no venía nadie, y yo iba con el móvil mandando un audio", relata a la revista ¡Hola!.

Lo demás es historia. Tras mandar el audio, recuerda "súper nítido el momento del impacto". "Es decir, cuando lo vi, ya lo tenía encima. Me dio en la cadera derecha, porque yo estaba casi terminando el paso de cebra, a punto de subirme a la acera, y me levantó de costado".

La comunicadora de la cadena verde sintió que "iba a morir", ya que sintió "un golpe muy fuerte" y se vio "en el aire". "Me dio mucho fastidio pensar que me iba a morir por no haberlo visto", reconoce Marina.

Marina Valdés, en 'Más vale tarde'. Atresmedia Televisión

Entonces, Valdés cayó "con un golpe muy seco": "Recuerdo abrir los ojos y tener el bordillo de la acera a nada, a un centímetro". "Los siguientes segundos, o minutos, ya no los recuerdo".

Al parecer, la conductora de MVT se sentó por sí misma en la acera, sin sentir dolor "por la adrenalina". Cuando hizo ademán de levantarse, le "vino la oleada de dolor brutal". "Un dolor que yo no había sentido en mi vida. Y del dolor perdí el conocimiento durante unos segundos".

Por fortuna, el hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes está a escasos 5 minutos en coche de la sede de Atresmedia, por lo que la ambulancia pudo venir a tiempo.

"Se ve que me preguntaron qué sentía y yo decía que mucho mareo, mucho dolor y que tenía mucho miedo", recuerda a duras penas la joven, añadiendo que el traumatólogo le dijo que "no se había roto nada milagrosamente".

"En una colisión así, en la que no hay frenazo previo y te llevas el impacto directamente, y más en la cadera, es muy fácil que se desplace la pelvis", asegura Marina.

Ese desplazamiento de la pelvis implica algo tan grave como "desangrarse internamente". Los profesionales señalaron que el peligro se reducía porque "era joven" y "por la masa muscular".

"Y que había tenido mucha suerte por quedarme cerca del bordillo y tener el reflejo de poner los brazos", revela.

De baja hasta nuevo aviso

Marina Valdés no tiene fecha de vuelta a Más vale tarde, según comenta. "Me van revisando la baja y voy semana a semana, en función de cómo avance la rehabilitación".

Con todo, desvela que está "bastante bien" para la "desgracia que podría haber sido". "Y siento que todo el mundo se portó súper bien, desde mis compañeros en ese momento a todos los médicos y mis jefes", concluye.