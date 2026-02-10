Mariló Montero la lía en 'Espejo': "No necesito ningún estudio para saber cómo se transmite el VHI, el sida, el VHS o lo que sea"

Espejo Público volvió a vivir este jueves uno de esos momentos de máxima tensión que no pasan desapercibidos para la audiencia. El programa de Antena 3 retomó el debate sobre el cruising, la práctica de mantener encuentros sexuales anónimos en espacios públicos.

El tema en cuestión ya había generado controversia una semana antes tras las denuncias de vecinos de Telde, en Gran Canaria. Por ello, el matinal recogió el testimonio de un joven que aseguró que le habían invitado a participar.

Aquel debate acabó derivando en un tenso enfrentamiento entre Trakatrá, el invitado, y Mariló Montero que se viralizó en redes sociales por unas declaraciones de la televisiva.

'Trakatrá' y Mariló Montero se enzarzan en una discusión en 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

Siete días después, los protagonistas han vuelto a verse las caras, pero esta vez en persona, con el objetivo de zanjar la polémica.

Nada más entrar en plató, el creador de contenido reprochó a Montero el comentario que, a su juicio, estaba "fuera de lugar".

"Tú estás en la televisión y lo que tú dices tiene peso. No puedes soltar cualquier cosa", afirmó, en referencia a la declaración de la colaboradora en el que dejaba caer que una ETS se puede contagiar por tocar un condón o una toallita.

Mariló Montero, visiblemente molesta, negó haber dicho eso de forma literal y aseguró que se estaban mezclando conceptos. "Eso es la interpretación que hiciste. Yo en ningún momento digo eso", defendió.

Añadió que ella conoce perfectamente cómo se transmite el VIH. "Que España se quede tranquila porque sé cómo se transmite el SIDA".

Mariló Montero y el influencer Trakatrá en 'Espejo Público'.pdf Atresmedia

La colaboradora explicó que su intervención se centraba en la falta de higiene y en la práctica del sexo en espacios públicos. "Lo que yo debato es el sexo al aire libre con discreción y la higiene, es decir, que si practicas sexo al aire libre guardes los preservativos y las toallas", señaló.

Sin embargo, el invitado rechazó esa explicación y mantuvo su postura: "No le des la vuelta a la tortilla. Sabes perfectamente cómo iba ese comentario y todo el mundo lo entendió así". A lo que Montero respondió de nuevo: "No lo dije".

El momento más tenso llegó al abordar el contagio. Montero expresó su preocupación por los residuos abandonados en la vía pública: "Si un condón está en el suelo tiene fluidos. No me hace ninguna gracia que una persona o un crío lo coja".

Mariló Montero y el influencer Trakatrá Atresmedia

Ante la escalada del enfrentamiento, Susanna Griso intervino para intentar reconducir el debate y "hacer pedagogía", aclarando que las ETS no se contagian por el contacto con un preservativo usado. El invitado reforzó esta idea asegurando que estos virus "no sobreviven con el contacto con el oxígeno".

La discusión subió aún más de tono cuando el influencer corrigió a Montero por referirse a la enfermedad como SIDA en lugar de VIH. "El SIDA me parece una palabra muy fea, es VIH”, le espetó.

Mariló Montero: "No necesito ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, el sida, el VHS o lo que sea".



Me parece hasta denunciable el que sigan llevando a esta inculta a programas de televisión. Lo único que aporta es gilipollez.



pic.twitter.com/y6lbzEACTW — M 📺 (@casasola_89) February 10, 2026

La respuesta de la colaboradora fue tajante: "Ahora me vas a enseñar a mí la terminología. ¿Por qué tengo que decir lo que tú quieres oír?".

"Yo sé perfectamente de lo que estoy hablando. Tengo muy claro mis ideas y mis conocimientos. No necesito ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI, el sida, el VHS o lo que sea", zanjó Montero.

Pese a los intentos desde plató por rebajar la tensión, el enfrentamiento terminó sin acuerdo y con un clima muy tenso en directo, reavivando la polémica en redes sociales.