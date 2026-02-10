Marc Calderó reaparece por sorpresa en Telecinco cuatro años después: el presentador aclara su regreso a la cadena

El presentador Marc Calderó en su etapa de 'Ya es mediodía'.

Marc Calderó ha regresado por sorpresa a Telecinco. Ha ocurrido este martes, día 10 de febrero. El presentador ha aparecido como corresponsal de los informativos de la cadena principal de Mediaset para realizar una crónica desde Londres.

Isabel Jiménez conectaba con Calderó para que explicara cómo el caso Epstein está desgastando el liderazgo de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido.

Y todo ello después de que el que fuera embajador del país en EEUU haya aparecido en los papeles del magnate.

El periodista regresaba de esta forma a la que fuese su casa en el pasado. Fue en el verano de 2022, días después del fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3, cuando Marc Calderó anunciaba su marcha de Telecinco para poner rumbo a Televisión Española.

Allí, en la cadena pública, capitaneó el magacín matinal Hablando claro junto a Lourdes Maldonado. El programa estuvo en antena solo un año.

El caso Epstein acorrala a Starmer y lo sitúa al borde de la dimisión



No obstante, Marc Calderó continuó vinculado a RTVE con otros proyectos: presentó el especial Saca tu orgullo, a colación de la cobertura de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, los debates de El Conquistador.

También fue uno de los rostros de la tercera edición del Benidorm Fest junto a Ruth Lorenzo e Inés Hernand.

No obstante, el propio periodista ha aclarado que su presencia en las noticias que pilota Isabel Jiménez ha sido excepcional.

Marc Calderó, durante su conexión con 'Informativos Telecinco'.

"Hoy he tenido el honor de sustituir -por unas horas- a mi admirada Ainhoa Paredes como corresponsal de Informativos Telecinco en Londres. Ha sido una conexión muy especial", ha asegurado en su propia cuenta de Instagram.

Por lo tanto, se entiende que únicamente se ha tratado de una mera sustitución de la comunicadora que cubre la información relacionada con el Reino Unido.

La trayectoria de Calderó

Marc Calderó, licenciado en Periodismo por la Universidad Ramon Llull, comenzó su carrera televisiva prestando servicios en la cadena Betevé, lo que le permitió dar el salto a la autonómica privada 8TV.

No fue hasta junio de 2017 cuando, por primera vez, formó parte de los equipos de Mediaset España: trabajó como reportero tanto en Informativos Telecinco como en Noticias Cuatro.

Tras su periplo en RTVE, detallado líneas más arriba, Marc Calderó se ha mantenido alejado de los focos, dedicándose de lleno a proyectos de formación.