Jesús Vázquez, 60 años, sobre su infancia: "El bullying te deja huella. Te quedas siempre con ese niño al que maltrataban"

A escasas horas de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, Jesús Vázquez abre su corazón y ofrece una de sus entrevistas más sinceras y emotivas.

Este martes, 10 de febrero, RTVE da el pistoletazo de salida a uno de los concursos estrella de su parrilla televisiva. El que nació como preselección oficial de España para Eurovisión empieza su primera edición sin el festival de la canción como premio.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lala Chus son los encargados de conducir el talent show, como presentadores de la noche.

Y, tras anunciarse su participación, el gallego ha concedido una entrevista a El País, hablando sobre su infancia y abriéndose en cuerpo y alma, antes de lo que supone su regreso a la cadena pública.

El presentador Jesús Vázquez. Europa Press

"Fui un niño muy tímido y nunca di la lata", ha comenzado diciendo sobre su infancia. Aunque no ha tardado en hablar sobre los problemas que tuvo cuando era niño: "Sufrí bullying, como muchísima gente, porque era un poco gordito, tenía gafas, un poco de pluma, acento gallego", añade.

El testimonio de Jesús refleja la crudeza del acoso escolar que sufrió durante su infancia. "Fueron años muy duros, de la gente riéndose de mí, llamándome vaca gallega, gordo de mierda, esperándome a la salida para seguirme hasta la parada del bus y dándome collejas", ha confesado, relatando un calvario marcado por la humillación constante y el hostigamiento físico y verbal.

"El bullying te deja huella para siempre, destruye la autoestima de un niño y le afecta emocionalmente para siempre. En el fondo, te quedas siempre con ese niño al que maltrataban", ha confesado emocionado en esta misma entrevista.

Jesús Vázquez en 'La Revuelta' RTVE y La Revuelta

A pesar de aquellos años de maltrato, su relato también transmite un mensaje de superación: "Luego sales adelante. Yo salí, triunfé, hice programas... todo lo que quieras. Pero ese niño sigue vivo en mí, ese niño al que trataron tan mal", asegura emocionado, recordando que, aunque el éxito profesional puede cerrar capítulos, las huellas de la infancia permanecen.

Sus palabras destacan la importancia de visibilizar estas situaciones y de ofrecer apoyo a quienes atraviesan un acoso similar. De hecho, muchos son los niños que pasan por estas situaciones a diario y, a día de hoy, comienza a notarse un pequeño cambio en este aspecto.

El Benidorm Fest llega a la vida de Jesús Vázquez como un soplo de aire fresco y renovado. Este proyecto puede convertirse en uno de los más importantes de su carrera, ya que podría recordar al presentador que conocimos en los años 2000, que no se callaba y se enfrentaba a sus miedos en televisión.