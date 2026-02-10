Izan Llunas, concursante del Benidorm Fest: "Mi abuelo ganó el festival hace 50 años y ahora estoy aquí siguiendo su legado"

Tiene 21 años, es nieto de Dyango y su padre es Marcos Llunas, el que fue representante de España en Eurovisión 1997. Ahora, la tercera generación de los Llunas llega al Benidorm Fest 2026 y lo hace con una propuesta titulada: ¿Qué vas a hacer?

El cantante llega desde Ibiza a la orilla opuesta del Mediterráneo para conquistar el levante español y convertirse en uno de los favoritos de la primera semifinal del concurso de RTVE.

Izan Llunas luchará por La Sirenita de Oro junto a artistas de la talla de Dora Postigo, hija de la fallecida Bimba Bosé, o Mikel Herzog Jr., hijo del representante de España en Eurovisión 1998. Una edición marcada por una nueva generación de artistas que llega pisando fuerte.

Ritmos latinos, electrónicos y rockeros serán los protagonistas de esta primera semifinal, aunque sin olvidar lo comercial, género en el que se mueve Izan Llunas, quien se ha querido sentar con BLUPER para comentar, como recuerda, su infancia marcada por la música y cómo se ve dentro de unos años, tras su paso por el Benidorm Fest.

Izan Llunas en el primer ensayo de la semifinal del Benidorm Fest 2026. RTVE

Unas declaraciones que Llunas ha proporcionado a escasas horas de subirse al escenario, desvelando una de las mayores coincidencias de su vida en exclusiva con este diario. Su abuelo, el año que ganó el Festival de Benidorm en 1976, se alojó en el mismo hotel que su nieto: el Don Pancho, situado en Benidorm.

Pero lo más llamativo es que, en esta conversación, ha desvelado que durante su estancia está en la misma habitación que estuvo su abuelo, algo que, más que una coincidencia, podría resultar una premonición. Si el concursante siguiese los pasos de Dyango, esto podría llevarle al podio del Benidorm Fest.

"Mi abuelo ganó el Festival de Benidorm hace cincuenta años y ahora estoy aquí, continuando con su legado", ha comenzado diciendo el artista, que cantará en quinta posición en la primera de las semifinales del talent show de RTVE.

Llunas recuerda su infancia como un período pleno y marcado por la música. "Toda mi infancia me la he pasado casi trabajando de lo que me gusta… dedicándolo a lo que de verdad me gusta, que es la música, lo cual he venido a este mundo a hacer", ha explicado a este periódico.

También asegura que creció rodeado de melodías, escenarios y recuerdos imborrables. "Ha sido una infancia muy bonita, llena de música", añade, recordando cómo con apenas 10 años subió por primera vez a un escenario junto a su padre en Mataró, con nervios y emoción a partes iguales.

A los 11 años, Izan participó en La Voz Kids, donde llegó a semifinales, y poco después fue seleccionado para formar parte de la serie de Luis Miguel, una experiencia que califica como "increíble" y que asegura llevará consigo toda la vida.

"Se me va a marcar para siempre, en el buen sentido, y yo feliz de ella", ha confesado. Estos primeros pasos en la música profesional le permitieron no solo ganar visibilidad, sino también ir moldeando su estilo y su manera de conectar con el público, siempre con la sensación de estar disfrutando del camino que ha elegido desde niño.

Ahora, Izan Llunas afronta la primera semifinal del Benidorm Fest con ilusión y determinación. "Estos años han sido un poco de disfrutar y de ver cómo poder enseñaros este nuevo Izan Llunas de la mejor manera posible", ha afirmado.

Con su canción ¿Qué vas a hacer?, promete una puesta en escena impactante y asegura que esta actuación será un "mini adelanto" de lo que viene próximamente en su carrera.

Para el joven cantante, el festival no solo es una oportunidad de competir, sino de mostrar al público quién es y cómo quiere transmitir su música, continuando así la tradición familiar que le ha acompañado desde la infancia.