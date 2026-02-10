Felicidad Hidalgo junto a su hijo, Roberto Brasero.

Felicidad Hidalgo junto a su hijo, Roberto Brasero. Redes sociales

Bluper

Fallece a los 94 años Felicidad Hidalgo, madre del presentador Roberto Brasero

Felicidad tenía una estrecha relación con su hijo Roberto, así como con sus otros hijos, nietos y bisnietos. El funeral será el próximo 11 de febrero.

Más información: Niños de la Fundación Salud Infantil 'secuestran' a Roberto Brasero para concienciar sobre la atención temprana

Publicada

El famoso periodista y presentador del tiempo español, Roberto Brasero, atraviesa uno de los capítulos más duros y dolorosos de su vida tras la pérdida de su madre, Felicidad Hidalgo, que ha fallecido a los 94 años en su localidad natal.

Siempre discreta, pero fundamental, Felicidad es recordada entre quienes la conocieron por su carácter alegre y su fortaleza.

Ese recuerdo tiene un peso especial en la vida de sus cuatro hijos: Roberto, Paco, Carlos y Gloria Brasero Hidalgo, con quienes mantenía una relación muy estrecha.

El último adiós a Felicidad

Rodeada del cariño de todos ellos y de numerosos familiares, entre los que se encuentran sus hermanos Emilio, Urbano, Julián, Tomás, así como nietos y bisnietos, Felicidad será despedida con una misa el próximo 11 de febrero en la capilla del Tanatorio Hermanos Aguero, donde también se velarán sus restos.

A pesar de su avanzada edad, Felicidad mantenía una relación muy cercana con todos sus hijos. El vínculo familiar sigue siendo constante y sólido. No obstante, sentía un afecto especial por el menor de ellos, Roberto.

El paso de la borrasca Joseph por España y el hombre del tiempo Roberto Brasero.

Ella misma lo explicó públicamente en una intervención espontánea durante el programa Y ahora Sonsoles el pasado 22 de mayo, coincidiendo con una visita del presentador.

En directo, definió a su hijo como "su ojito derecho". Aclaró que ese cariño especial se debía a que era el pequeño de la familia. Al mismo tiempo, subrayó que quería por igual a todos sus hijos.

También mencionó a sus nietos y bisnietos. Insistió en que el afecto era compartido por toda la familia.

Durante esa intervención, Felicidad habló con naturalidad del entorno personal de Roberto. Mencionó su vínculo con Talavera y también hizo referencia a sus amigos y a su familia más cercana. Recordó a sus hermanos y sobrinos.

Primeras palabras de David Bisbal, roto de dolor, tras la muerte de su padre, José: Allí arriba seguirás siendo un luchador

Explicó que, allí donde iba, muchas personas le hablaban de su hijo. Algunas incluso le pedían, en tono distendido, que enviara lluvia.

Sus palabras reflejaban el reconocimiento popular de Roberto y la normalidad con la que ella lo asumía como madre.