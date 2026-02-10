Confirmado: Silvia Abril regresa a TVE antes que Andreu Buenafuente con un programa en La 2 Cat

Ya es oficial. Silvia Abril regresará a Televisión Española por todo lo alto. Lo hará con un nuevo proyecto que se estrenará en marzo en el prime time de La 2Cat.

La presentadora se pondrá al frente de I ara què?, un formato híbrido entre talk show y late night doméstico que apuesta por la sorpresa, la conversación y la improvisación como ejes principales. El programa es una coproducción de La 2Cat y Sidecar Media.

Este regreso a la cadena pública se producirá antes de la vuelta de Andreu Buenafuente a TVE, tras la baja médica que le obligó a detener temporalmente su actividad profesional.

Fue el pasado 21 de noviembre cuando trascendió que el presentador había decidido tomarse un descanso por motivos de salud. Ambos habían sido los elegidos para dar las Campanadas desde la Puerta del Sol el 31 de diciembre, un encargo que finalmente no pudieron asumir tras el anuncio del cómico en redes sociales.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril hablaron sobre las Campanadas en 'Futuro imperfecto'. RTVE

I ara què? se emitirá en horario de máxima audiencia y propone un espacio imprevisible en el que cada semana Sílvia Abril recibirá a un invitado sin conocer previamente su identidad.

La única certeza del programa es que alguien llamará al timbre del plató, convertido en la casa televisiva de la presentadora, en la que también estará presente su perro Baloo.

El formato mezcla humor, emoción y conversación en un tono alejado de la entrevista promocional tradicional. No se trata de un programa de monólogos ni de sketches, sino de un espacio donde la comedia surge de la reacción espontánea y la improvisación.

A lo largo de cada entrega se alternarán momentos distendidos con otros más íntimos y reveladores, en función de la dinámica que se establezca con el invitado.

SIlvia Abril RTVE

El programa está construido a partir de la personalidad de Sílvia Abril, definida por la cercanía, la curiosidad y la naturalidad.

Por el plató pasarán perfiles muy diversos, lo que permitirá conversaciones relajadas y poco previsibles, en un entorno que busca priorizar la autenticidad frente al guion cerrado.

Con I ara què?, la presentadora afronta uno de los proyectos más personales de su trayectoria profesional, un espacio hecho a su medida en el que el entretenimiento nace de la sorpresa y de la complicidad con el espectador.

De esta forma, La 2Cat refuerza su apuesta por formatos originales en prime time con sello propio y vocación de cercanía.