Jaime Peñafiel, 93 años: "Camino todos los días 10 kilómetros, como solo una vez y tomo siempre 3 cafés"

A sus 93 años, Jaime Peñafiel sigue sorprendiendo por la vitalidad con la que afronta el día a día. El veterano periodista, convertido en una de las figuras más reconocibles de la crónica social española, asegura que gran parte de su bienestar físico y mental se basa en una rutina disciplinada.

El televisivo, alejado de los focos desde hace un tiempo, se dedica a disfrutar de una vida tranquila junto a su mujer, Carmen Alonso.

"Me he casado con una mujer mucho más interesante que yo, que ya es difícil. Carmen me lo hace todo fácil", confesó en una entrevista para The Objective, donde habló abiertamente de los hábitos que, según él, le permiten llegar con tanta energía a su edad.

Jaime Peñafiel

Lejos de excesos o complicadas rutinas, Peñafiel asegura seguir una filosofía de vida bastante sencilla y constante. "¿Por qué crees que estoy así? Yo como una vez cada 24 horas y un solo plato: unos días carne, otros pescado, otros días verduras, otros días legumbres", explica el periodista.

Pero si hay un hábito que mantiene de forma casi sagrada es caminar. "Ando 10 kilómetros diarios y hago el amor todos los días", afirmó con total naturalidad.

El comunicador también ha detallado en varias ocasiones cómo es exactamente una jornada habitual en su vida durante una intervención en Cuatro al día con motivo de su 91 cumpleaños.

"Vivo en Ciudad Universitaria, después de comer vamos hasta la puerta de Alcalá, ahí me tomo dos o tres cafés. Luego voy por toda la Gran Vía, la calle Princesa y por Ciudad Universitaria. Ando 10 kilómetros justos", relata Peñafiel sobre cómo es un día con su mujer.

Jaime Peñafiel en 'Cuatro al día'.

Es habitual encontrarle también por la calle Orense y Nuevos Ministerios, principalmente merendando en El Corte Inglés con su mujer, disfrutando ya de una vida tranquila tras tantos años de trayectoria televisiva.

Su rutina combina ejercicio físico, paseos largos y una intensa actividad mental, algo que el propio Peñafiel considera fundamental para mantenerse activo a una edad tan avanzada.

Sus declaraciones ponen sobre la mesa la importancia del movimiento diario en edades avanzadas. Muchos expertos recomiendan caminar de forma habitual para mejorar la salud cardiovascular, preservar la movilidad y favorecer el bienestar emocional, especialmente a partir de cierta edad.

En el caso de Jaime Peñafiel, ese estilo de vida parece haberse convertido en toda una filosofía basada en la constancia, la moderación y el disfrute de las pequeñas rutinas cotidianas. Además, demuestra que la edad no está ligada al sedentarismo o pérdida de energía.