El municipio español donde desconecta Marc Márquez: 9.000 habitantes, iglesia del siglo XIV y murallas medievales

Marc Márquez es sinónimo de velocidad, adrenalina y circuitos internacionales. El octacampeón del mundo de motociclismo recorre el globo terráqueo durante casi todo el año, encadenando vuelos, hoteles de lujo y eventos multitudinarios.

Pero cuando los motores se apagan y cae el telón del espectáculo, el ídolo busca la calma más absoluta. Y esa paz tiene un nombre y unas coordenadas exactas, Cervera.

Este municipio español, situado en el corazón de la provincia de Lleida, es mucho más que el lugar de nacimiento del piloto. Es su búnker emocional, su cable a tierra y el escenario donde verdaderamente puede ser él mismo lejos de la presión mediática y los flashes de los paparazzi.

Cervera, la histórica capital de la comarca de la Segarra, cuenta con algo más de 9.000 habitantes. Un tamaño perfecto para garantizar un anonimato relativo y esa tranquilidad rural que una estrella del deporte de élite anhela en sus vacaciones y días de descanso.

Aunque el mayor de los hermanos Márquez trasladó hace un tiempo su residencia a la exclusiva urbanización de La Finca en Madrid (buscando facilidades para sus entrenamientos y recuperaciones médicas), su corazón sigue anclado en esta joya catalana.

Es allí donde regresa cada verano y cada vez que el calendario de MotoGP le da un respiro. Lo que tiene Cervera para Márquez es su imponente riqueza patrimonial, su entorno natural y su innegable autenticidad.

El pueblo es un auténtico museo al aire libre. Pasear por su casco antiguo es viajar en el tiempo. Su entramado de callejuelas medievales, con el emblemático y porticado Carrer Major a la cabeza, invita a perderse sin mirar el reloj.

Cervera, en la provincia de Lérida.jpg

El gran orgullo monumental del municipio es, sin duda, la imponente Universidad de Cervera. Este majestuoso edificio de estilo neoclásico y barroco, que fue ordenado construir por Felipe V en el siglo XVIII, domina el perfil de la localidad y deja boquiabiertos a los turistas por su imponente tamaño y belleza arquitectónica.

Cervera también destaca por sus murallas del siglo XIV, que aún conservan gran parte de su esplendor, y por la iglesia de Santa María, una maravilla de estilo gótico catalán.

Además, la localidad es famosa en toda España por el Aquelarre, una espectacular fiesta de fuego y brujería que se celebra a finales de agosto y que transforma por completo sus tranquilas calles.

Para Marc, estos rincones con siglos de historia son, simplemente, el decorado de su vida. Aquí es donde daba sus primeros paseos en bicicleta y donde sus vecinos le siguen tratando como "el hijo de Julià y Roser", no como la superestrella mundial.

Los paisajes ondulados de la Segarra ofrecen el entorno ideal para que el piloto entrene con su moto de motocross o disfrute de largas sobremesas con su inseparable grupo de amigos de la infancia.

Mientras el mundo asiste al espectáculo del Márquez piloto, es en el sosiego de esta villa de 9.000 habitantes donde el ser humano recarga las pilas. Un refugio inexpugnable de piedra, historia y lealtad.