El municipio español donde veranea El Gran Wyoming: 3.000 habitantes, iglesia del siglo XI y una cala de cristales

Ni Madrid, ni los focos, ni la presión del directo. Cuando el calendario marca el tiempo de descanso, José Miguel Monzón (conocido por todos como El Gran Wyoming) pone rumbo al norte.

Su destino no es otro que Laxe, una joya escondida en el corazón de la Costa da Morte coruñesa, donde el presentador ha encontrado su verdadero refugio personal.

Lejos del ruido mediático, Wyoming se convierte en un vecino más de este municipio marinero de casi 3.000 habitantes. Laxe no es solo un lugar de paso para él; es el rincón donde desconecta del guion para conectar con la naturaleza salvaje de Galicia y la autenticidad de su gente.

Laxe no es un pueblo costero cualquiera. Situado en la comarca de Bergantiños, este municipio presume de una de las playas urbanas más seguras y espectaculares de Galicia, casi dos kilómetros de arena fina y blanca bañada por aguas cristalinas que nada tienen que envidiar al Caribe, salvo por su refrescante temperatura.

Para un perfil como el de Wyoming, amante de la tranquilidad pero con un ojo crítico para la belleza, Laxe ofrece el equilibrio perfecto.

El casco antiguo conserva la esencia de las villas marineras, con la Iglesia de Santa María de la Atalaya dominando el horizonte. Un templo de estilo gótico marinero construida en el siglo XV. Lo más curioso es que, además de su función religiosa, tenía un propósito defensivo, como evidencian los muros gruesos y su ubicación elevada.

También cuenta con un entorno natural indómito ya que a pocos minutos se encuentra la famosa Playa de los Cristales, una pequeña cala que, debido a un antiguo vertedero de botellas de vidrio, el mar ha pulido durante décadas y devuelto a la orilla en forma de miles de pequeños cristales de colores, creando una estampa única.

Puerto de Laxe

Lo que enamoró al presentador de El Intermedio hace años fue la hospitalidad de la zona. En Laxe, el madrileño disfruta de largos paseos por el puerto, cenas a base de percebes y pescado fresco en las tabernas locales y, sobre todo, de la discreción.

Para el presentador, el verdadero lujo no son los grandes yates ni las zonas VIP, sino la tranquilidad absoluta y la posibilidad de pasear pasando desapercibido.

La vistosa Praia dos cristais de Laxe

Por supuesto, la gastronomía juega un papel fundamental en este idilio. El presentador es un confeso amante del buen comer y en Laxe tiene a su disposición el mejor producto del mar: percebes de la Costa da Morte, navajas, pulpo y pescados de lonja que degusta en las tabernas tradicionales del pueblo.

Mientras otros rostros conocidos blindan sus mansiones de diseño, El Gran Wyoming ha encontrado en la inmensidad de la costa coruñesa su mejor escudo protector. Laxe le ofrece todo lo que la presión de la televisión diaria le quita: silencio, naturaleza salvaje y un ritmo de vida pausado.

En este rincón mágico de Galicia, escuchando el rugir de las olas contra el espigón, donde el presentador consigue recargar las pilas año tras año. Un paraíso terrenal que demuestra que, a veces, los mejores refugios son los más auténticos.