La vida anónima de Amber Heard a los 40: volcada en sus hijos y 'vetada' en Hollywood tras su juicio con Johnny Depp

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que el nombre de Amber Heard estuvo asociado al glamour y los flashes de Hollywood. Sin embargo, ahora, cuando la actriz acaba de celebrar su 40 cumpleaños, poco o nada queda de aquella vida.

La exmujer de Johnny Depp (62 años) ha cambiado los focos y las polémicas con el protagonista de Piratas del Caribe por una nueva realidad más tranquila y, sobre todo, más anónima.

Desde 2022 -año en el que llegó a un acuerdo judicial con su expareja al que acusó de malos tratos- Amber está perfectamente integrada en España. Domina el idioma y ha conseguido su objetivo: reconstruir su vida fuera del foco mediático.

Amber Heard saliendo de su casa en El Viso. Rául García EL ESPAÑOL

Junto a sus tres hijos -Oonagh Paige y los mellizos, Agnes y Ocean- ha formado un hogar en uno de los barrios más cotizados de Madrid. Tras abandonar Los Ángeles, se instaló en un chalet en El Viso donde su día a día transcurre como el de un vecino más.

Aquí, Amber ha logrado pasar totalmente desapercibida y solo de vez en cuando se acerca algún paparazzi para tomarle alguna fotografía.

De una de estas raras ocasiones en las que la actriz es perseguida por los reporteros gráficos son las últimas imágenes de la actriz a las que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

En las primeras instantáneas se puede ver a la intérprete de Aquaman saliendo de su casa con una sillita de coche infantil en la mano. Luce un look marcadamente funcional y alejado de los excesos de Hollywood.

Viste una camiseta básica de manga larga negra y unos pantalones vaqueros blancos de corte recto. Completa el conjunto con unas zapatillas deportivas clásicas y unas gafas de sol redondas de estilo retro, manteniendo un perfil bajo y práctico.

Un detalle que no pasa desapercibido es su figura más estilizada, probablemente fruto de sus nuevas rutinas de ejercicio -practica running y asiste a clases de tenis- y el ritmo activo que exigen sus tres niños.

La actriz y su hija mayor montando en un cabify en madrid. Rául García EL ESPAÑOL

Tras recoger a su hija mayor en la parada de la ruta escolar, ambas se montan en un cabify para trasladarse al centro de natación donde da clases la pequeña. En las siguientes imágenes se ve a Amber llevando de la mano a su hija, aún con el uniforme del colegio, y entrando en el centro deportivo donde permanecieron alrededor de una hora.

Este periódico ha podido saber que Oonagh está aprendiendo a nadar en este complejo de barrio que cuenta con piscina climatizada. Y que es su madre, quien está plenamente dedicada a la crianza, la que lleva a la menor a su clase extraescolar y se queda con ella mientras un profesor la instruye.

Como madre soltera, solo cuenta con la ayuda de una mujer filipina con la que se le ha visto en otras ocasiones. Su primera hija nació mediante gestación subrogada y sobre los mellizos nunca se ha manifestado.

Amber Heard se quedó embarazada de los pequeños dos años después de mudarse a Madrid. Por aquel entonces mantenía una relación sentimental con la fotógrafa Bianca Butti, con la que por cierto ya no está.

Precisamente este periódico informó en primicia sobre la crisis de la pareja el pasado mes de diciembre.

La única cosa que dejó clara la actriz entonces es que los niños eran solo de ella y que no era una maternidad compartida con Bianca.

"Convertirme en madre sola y en mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida. Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto con responsabilidad y consideración", aseguró en el post de Instagram donde anunció la llegada de los mellizos.

¿Fin de su carrera?

Amber vive por y para sus pequeños y de momento no se le conoce trabajo. Tras su derrota judicial contra Johnny Depp la realidad es que no ha vuelto a rodar una película. Las dos últimas en las que participó se estrenaron en 2023 aunque se habían grabado mucho antes. Son Aquaman y el reino perdido y el film In The Fire.

Algunos expertos aseguran que desde su enfrentamiento con su expareja, Amber Heard estaría en una especie de lista negra y por eso no la llaman para interpretar más papeles.

Amber Heard acompañando a su hija a natación. Rául García EL ESPAÑOL

Los actores se conocieron en 2009, cuando fueron elegidos para participar en la adaptación de Hunter S. Thompson de The Rum Diary.

Comenzaron a salir juntos en 2012 y se casaron por lo civil en 2016, aunque el matrimonio solo duró un año.

Fue ella quien solicitó el divorcio y acusó al que fuera su marido de malos tratos físicos y psicológicos durante toda su relación.

Por su parte, Depp demandó a Amber por difamación y tras una intensa y televisada batalla legal, la justicia le dio la razón al actor. Ella fue condenada a pagar 15 millones de dólares al actor por daños.

Amber Heard y Johnny Deep en 2015. Getty

Ese fue el fin de la vida que Amber Heard conocía hasta el momento. Buscó refugio en España, y antes de asentarse definitivamente en la capital española, residió un tiempo en Mallorca.

Asentada totalmente en España, Amber parece feliz. Está decidida a quedarse en Madrid donde compró hace un par de años la casa donde vive por un millón y medio de euros.

La propiedad cuenta con cinco baños, tres habitaciones y jardín.

Hoy el mayor éxito de Amber Heard es la tranquila vida que ha construido junto a Oonagh, Agnes y Ocean.