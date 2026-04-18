El municipio español donde desconecta David Broncano: 1.700 habitantes y la piscina más grande de Europa con 85 metros

Lejos del ajetreo de Madrid, de las audiencias millonarias y de los focos de la televisión, el presentador tiene un refugio personal en el corazón de la Sierra de Segura. Un paraíso rural que presume de tener la conocida "bañera de los dioses".

La vida de David Broncano es, desde hace años, un torbellino constante. Exposición mediática, grabaciones diarias, polémicas, entrevistas a superestrellas y la presión de liderar el prime time televisivo.

Sin embargo, cuando las cámaras se apagan y llega el necesario momento de recargar pilas, el cómico no suele elegir destinos caribeños ni yates de lujo en costas masificadas.

Su verdadero refugio, ese lugar al que vuelve para encontrar la paz y reconectar con sus raíces, es el municipio en el que creció, Orcera, en la provincia de Jaén.

Enclavado en el majestuoso Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Reserva de la Biosfera), este pequeño pueblo de apenas 1.700 habitantes se ha convertido en el mejor secreto a voces del turismo de interior. Y buena parte de la culpa la tiene la incesante promoción que hace de él su vecino más ilustre.

Si hay algo que hace única a esta localidad, y de lo que Broncano presume habitualmente, es su espectacular piscina fluvial. Hablamos del paraje de Amurjo, reconocida como la piscina natural más grande de Europa.

Con unas dimensiones de 85 metros de largo por casi 20 de ancho, este inmenso oasis suma más de 1.500 metros cuadrados y se llena directamente con las aguas frescas y cristalinas del río Orcera.

Su capacidad acoge a más de 1.200 personas, convirtiéndose en el auténtico epicentro de la vida social del municipio durante los calurosos meses de verano. Un baño inigualable rodeado de un frondoso pinar que los propios vecinos han bautizado como la "bañera de los dioses".

Pero el refugio de Broncano no es solo agua y sol. El municipio es un paraíso para los amantes de la tranquilidad, el senderismo y la bicicleta de montaña.

Lejos del asfalto madrileño, el presentador cambia los rascacielos por joyas patrimoniales como las Torres de Santa Catalina (antiguas fortificaciones de origen musulmán que vigilan el valle) o la monumental Fuente de los Chorros, lugar de encuentro para charlar al fresco.

El vínculo del humorista con su tierra es total. Tanto es así que Broncano es un asiduo visitante del festival Música en Segura, un prestigioso y original evento que organiza su propio hermano, David Broncano.

Calle de casco antiguo de Orcera

Este festival inunda de música clásica e independiente los rincones más singulares de la sierra jienense, atrayendo a visitantes de todo el país.

El contraste de su vida actual es evidente: de los áticos de lujo en la capital al inconfundible olor a lumbre y a aceite de oliva virgen extra con denominación de origen 'Sierra de Segura'.

Plaza de la Iglesia de Orcera

Gracias al "efecto Broncano", el turismo en Orcera ha subido como la espuma, tal y como reconocen desde el propio Ayuntamiento, pero el pueblo ha sabido mantener intacta su esencia humilde.

Para aquellos que deseen emular las vacaciones del presentador, el municipio sigue siendo un destino para todos los bolsillos. En este rincón jienense es posible encontrar alojamiento en casas rurales desde unos 25 euros la noche y los alquileres mensuales de viviendas amplias no suelen superar los 600 euros.

En definitiva, Orcera es un destino sin pretensiones, con vecinos que te saludan por tu nombre y un entorno natural que invita a la desconexión más absoluta. El rincón perfecto donde uno de los rostros más famosos de España vuelve a ser, sencillamente, David.