El municipio español declarado Conjunto Histórico: 2.000 habitantes, muralla del siglo IX y su irresistible forma de isla

Las murallas parecen alzarse como un abrazo de piedra y el río discurre alrededor. El tiempo parece ralentizarse entre torres, puertas y lienzos que conservan la huella de siglos pasados. La luz se posa sobre la piedra envejecida y todo invita al silencio.

Parece una postal de viaje, pero este lugar existe y está en España. Más concretamente en la capital. Una joya oculta en el corazón de la Península llena de historia y leyendas.

Sus calles estrechas serpentean sin prisa, guiando al viajero entre fachadas sobrias y rincones silenciosos. Cada esquina guarda una sensación de recogimiento, como si la vida moderna se hubiera detenido al cruzar la muralla.

Desde lo alto, el paisaje se abre entre montes y reflejos, y la piedra antigua dialoga con la naturaleza que lo rodea. Es Buitrago del Lozoya, donde la esencia de la Edad Media se siente al caminar.

Paisaje con vistas a la ciudad amurallada de Buitrago del Lozoya y al río desde las montañas iStock

Este pueblo de 2.000 habitantes en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid y situado en el valle medio del río Lozoya, mantiene un gran encanto visual e histórico.

Declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico-Artístico desde 1993, es uno de los municipios más emblemáticos de la comarca.

Y no es para menos. Buitrago se alza sobre un meandro del río, a los pies de la Sierra de Guadarrama y conserva íntegro su antiguo recinto amurallado.

Los orígenes de este territorio son muy antiguos, con huellas romanas y un fuerte desarrollo medieval. Tanto es así, que este conjunto es el ejemplo perfecto de la combinación de recinto amurallado, río y aire de villa señorial.

Lo que destaca de Buitrago es su gran muralla del siglo IX, siendo esta la única villa amurallada de la Comunidad de Madrid. La fortificación, de origen musulmán, cierra prácticamente todo el casco antiguo con 800 metros de longitud.

Esta muralla se apoya prácticamente en el río Lozoya, que casi rodea el casco urbano creando esa característica silueta de "isla".

En la esquina sureste de la muralla destaca el Castillo o Alcázar de los Mendoza, una fortificación gótico-mudéjar del siglo XV con planta rectangular.

Dentro del recinto destaca la Iglesia de Santa María del Castillo, de estilo gótico tardío. Sin olvidar tampoco su Torre del Reloj, antiguo puesto de vigilancia y arco de acceso.

Si quieres divisar las mejores vistas del municipio, lo ideal será que te desplaces hasta el adarve o por la muralla alta. También al Mirador de Buitrago, que ofrece la imagen más completa del conjunto: pueblo amurallado, castillo, iglesia, puentes y río, ideal para una foto de referencia y para captar bien la escala del lugar.