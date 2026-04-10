El pueblo español a orillas del mar con 1.800 habitantes, monasterio del siglo XVII, y Conjunto Histórico‑Artístico

Combarro es uno de los pueblos marineros de Galicia que mejor ha conservado su arquitectura tradicional. Turismo de Poio.

Frente al mar, en el corazón de la Ría de Pontevedra, se asienta Combarro, una pequeña parroquia marinera del municipio de Poio que se ha convertido en uno de los pueblos con más encanto de Galicia.

Con alrededor de 1.800 habitantes (1.850 según el IGE en 2022), es un enclave íntimo, de calles estrechas de piedra, casas de labranza, tiendas de recuerdos y restaurantes especializados en pescados y mariscos.

Combarro fue declarado Conjunto Histórico‑Artístico en 1972, lo que reconoce la singularidad de su urbanismo marinero y su patrimonio de muros de cantería, hórreos y cruceiros, muchos de ellos dispuestos justo al borde de la ría, como si quisieran 'tocar' el agua.

Y es que este lugar, construido íntegramente en granito, mantiene casi intacta su estructura urbanística y edificaciones originales... a escasos metros de la orilla.

Ofrece así un paisaje donde el mar y la tierra se funden en un entramado arquitectónico único en el mundo. Una auténtica maravilla para quien ama y valora los rincones singulares. Y con encanto.

Hórreos en la localidad pontevedresa de Combarro. Turismo de Poio.

60 hórreos

Los hórreos son, sin duda, el símbolo más reconocible de Combarro. Estas construcciones tradicionales, destinadas antiguamente a almacenar cereal, se elevan sobre pilares -conocidos como “pés”- para proteger su contenido de la humedad y de los roedores.

En esta zona de Galicia, estas edificaciones combinan piedra y madera y reciben el nombre popular de palleiras.

En la actualidad se conservan alrededor de 60, de los cuales aproximadamente la mitad se alinean junto a la costa, configurando una de las estampas más características del pueblo.

Balcones típicos de Combarro. Turismo de Poio.

Casas tradicionales

No obstante, el verdadero carácter del casco histórico lo aportan las viviendas marineras. La mayoría son pequeñas casas adosadas orientadas hacia el mar, cuya planta baja se utilizaba tradicionalmente como espacio de trabajo y almacenamiento.

Allí se guardaban los aparejos de pesca, herramientas agrícolas e incluso, en algunos casos, se instalaba un pequeño lagar. Muchas de estas viviendas disponen además de un estrecho soportal en la entrada.

En la planta superior se sitúa el balcón, un elemento distintivo desde el que se domina visualmente el litoral. En origen, los balaustres estaban fabricados en madera, hierro o piedra. Y solían pintarse con la pintura sobrante de los barcos, lo que terminó dando al conjunto del pueblo su peculiar aspecto lleno de color.

Combarro es una parroquia del municipio de Poio, en Pontevedra. Turismo de Poio.

El protagonismo del granito

Otro rasgo singular de Combarro es la presencia de varios cruceros de granito (cruceiros) repartidos por la localidad. En total se conservan 7, levantados entre los siglos XVIII y XX.

Estas cruces de piedra suelen situarse en cruces de caminos o espacios públicos y han tenido tradicionalmente distintas funciones: desde la protección simbólica del lugar hasta el cumplimiento de promesas personales de quienes las mandaban erigir.

Entre los ejemplares más destacados se encuentra el crucero de la Praza da Fonte, fechado en 1771, que muestra la imagen de Cristo crucificado junto a Santa Ana.

Cruceiro en la localidad pontevedresa de Combarro. Turismo de Poio.

Los 'cruceiros'

También sobresale el crucero de la plaza de San Roque, datado en 1802, considerado uno de los de mayor valor artístico de la zona.

Algunos de estos cruceros cuentan con una mesa de piedra, conocida como pousadoiro, que funcionaba a modo de pequeño altar. En la tradición local se utilizaba para apoyar los ataúdes durante los cortejos fúnebres.

Además, cada año estas estructuras se decoran con flores con motivo de la celebración del Corpus, una de las festividades más arraigadas de la localidad.

Monasterio benedictino de San Xoán de Poio. Turismo de Poio.

Monasterio benedictino

Uno de los grandes reclamos de la zona, directamente vinculado a Combarro, es el Monasterio benedictino de San Xoán de Poio.

Los orígenes del complejo se remontan al siglo VII, pero no fue hasta los siglos XVII y XVIII cuando el sitio adquirió mayor relevancia.

Aunque el monasterio está situado en el interior de Poio y no dentro del casco de Combarro, se presenta como uno de los grandes hitos culturales de la parroquia. No en vano fue declarado Bien de Interés Cultural en 1971 en la categoría de monumento histórico‑artístico.

Con su imponente arquitecturaa, esta joya benedictina acoge tesoros artísticos como sus dos claustros, una de las bibliotecas monásticas más importantes del país (más de 100.000 volúmenes) y un hórreo monumental.

Actualmente sigue acogiendo a una pequeña comunidad de monjes mercedarios, cuenta con una hospedería y es punto de paso importante de la Variante Espiritual del Camino de Santiago y de la Ruta del Padre Sarmiento.

Monasterio de San Xoán de Poio. Turismo de Poio.

Gastronomía local

En el ámbito gastronómico, Combarro se ha ganado una buena reputación dentro de las Rías Baixas. La calle Rúa do Mar, paralela al muelle, concentra bares, marisquerías y restaurantes que apuestan por la cocina gallega de pescado fresco, marisco. Todo fresco y procedente del mar.

La cultura del vino también forma parte de la escena de la zona. Cerca de Combarro confluyen viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas, con tintos y albariños de la ría de Pontevedra y el interior de Poio.

Algunos restaurantes locales aprovechan esta cercanía para ofrecer maridajes de mariscos con vinos de la propia comarca, convirtiendo las sobremesas en pequeñas catas entre el mar y la costa.

En cuanto al entorno natural, Combarro se sitúa en un punto estratégico de la Ría de Pontevedra, a solo unos minutos en coche de la ciudad de Pontevedra y con fácil acceso a la red de rutas y paseos de la zona.

Entorno natural

Entre los planes más recomendados se encuentra la Ruta dos Moinhos de Samieira, un itinerario de unos 5,5 km de ida y vuelta que discurre junto al río Freiria y pasa por un conjunto de antiguos 23 molinos de agua, que ofrecen un paisaje rural y silvestre justo a la espalda del pueblo marinero.

Respecto a las playas, Combarro no tiene grandes playas de arena abierta: el atractivo costero de la parroquia se centra en el embarcadero, la ría y el paisaje de granito y mar abierto, más que en extensas franjas de costa arenosa.

Sin embargo, a escasos minutos en coche se encuentran algunas de las playas más emblemáticas de la Ría de Pontevedra, como la Playa de Areas, una arena blanca de más de 700 metros de longitud.

También está próxima la Playa de Portocelo, de 350 metros y aguas tranquilas, considerada parte de la oferta de playa de la zona de Poio‑Combarro.

En conjunto, Combarro conjuga mar, ría, piedra y tradición: un pueblo pequeño que se ha sabido transformar en un destino de referencia para quien busca un paisaje marinero y horizontes de agua, acompañado de buena comida y de la cercanía a un monasterio benedictino con siglos de historia.

Todo ello atravesado por la estela de la cultura del vino y el poderoso encanto de las Rías Baixas. ¿Se puede pedir más?