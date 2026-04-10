El pueblo español declarado Conjunto Histórico: conserva su imponente muralla medieval de 2 km y un castillo del siglo X

Imagina que por un momento te alejas del bullicio de la ciudad y te olvidas del ajetreo diario y del estrés del trabajo. Con la intención de despejar la mente, te adentras en plena naturaleza.

Allí, entre árboles y césped, aparece un puente con una luz al final que invita a cruzarlo. Das unos pasos y, de repente, todo cambia. El paisaje se transforma. Ya no hay carreteras ni postes de luz. Solo una escena medieval ante tus ojos.

Podría parecer un sueño, pero no lo es. Este lugar existe y está muy cerca, concretamente en España.

Hablamos de Morella, un pueblo medieval de la provincia de Castellón y capital de la comarca de Els Ports. Pasear por sus calles es viajar a una época de caballeros, leyendas y trovadores.

Sus callejones estrechos y empedrados, las casas de piedra con balcones de forja y los arcos que conectan unas vías con otras evocan un pasado que sigue muy presente.

Vista panorámica de Morella, la ciudad amurallada situada en lo alto de una colina en la provincia de Castellón iStock

Con unos 2.500 habitantes, Morella se recorre como si fuera un gran entramado de calles interconectadas. En cada esquina aparece una pequeña plaza, una fuente, una puerta medieval o una nueva perspectiva de la muralla que rodea casi por completo el casco histórico.

Esta muralla, que se alza en la cima del cerro, cuenta con cerca de 2.000 metros de longitud, con muros que alcanzan entre 10 y 15 metros de altura y aproximadamente dos metros de espesor.

En su estado actual forma uno de los conjuntos defensivos medievales más completos y mejor conservados de España.

Sobre la conocida como "La Mola" se levanta el Castillo de Morella, una gran fortaleza medieval situada a más de 1.000 metros de altitud.

Declarado Bien de Interés Cultural desde 1931, domina el pueblo y todo el entorno del Maestrazgo. Sus murallas se adaptan a la roca natural, aprovechando el relieve de la montaña, lo que refuerza su apariencia imponente.

Desde la cima, las vistas son espectaculares. Morella aparece como un enjambre de tejados rojizos rodeado por montañas, mientras que al fondo se divisa la cadena de Els Ports e incluso el pico de Peñagolosa hacia el sur.

Era de los dinosaurios

Pero la historia del lugar no termina en la Edad Media. La comarca fue también un auténtico territorio de dinosaurios durante la Era Mesozoica.

En la zona se han encontrado huellas y fósiles de especies como el Aragosaurus o el Ampelosaurus, algunos incluso dentro del propio término municipal. El museo Temps de Dinosaures permite descubrir esta sorprendente parte de su pasado.

La tradición también sitúa aquí el paso de figuras históricas como Rodrigo Díaz de Vivar, que conquistó la ciudad en el siglo XI, además del Papa Luna o el Príncipe de Viana.

Hoy, Morella forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España y sigue siendo uno de los destinos medievales más impresionantes del país.

Visitarla sin prisa, recorrer sus murallas y ascender hasta el castillo es la mejor manera de entender por qué este rincón parece detenido en el tiempo.

Un lugar donde la historia, la piedra y el paisaje se funden para crear una de las estampas más espectaculares del interior mediterráneo.