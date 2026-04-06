El municipio español donde desconecta Jesús Cintora: 3.000 habitantes, tres culturas y un palacio del siglo XVI declarado Conjunto Histórico

Jesús Cintora y su pueblo en un montaje de BLUPER Gtres/ Turismo Castilla y León

A los pies del Moncayo, entre tierras castellanas, aragonesas, navarras y riojanas, se encuentra Ágreda, el pueblo soriano donde Jesús Cintora pasó su infancia y adolescencia.

Situado a unos 52 kilómetros de Soria, este municipio ha marcado profundamente la vida del periodista, que siempre ha reivindicado sus orígenes rurales.

"Mi colegio está en Ágreda. Tuve unas maestras y maestros de la EGB a los que debo mucho, como tantos chavales en este país", explica el propio Cintora en su web.

Ubicada en un enclave estratégico entre cuatro territorios, Ágreda ha sido históricamente una plaza fuerte y punto de control comercial. Su posición, a los pies del Moncayo —la cumbre más alta del Sistema Ibérico con 2.314 metros—, condiciona tanto el paisaje como el clima, con inviernos fríos y veranos más cortos y secos.

Aun así, el periodista ha matizado esa fama: "En el tiempo creo que se exagera. No hace tanto frío como dicen. Hay quien piensa que aquí pasamos el invierno entre nevadas".

El comunicador recuerda una infancia libre, marcada por el contacto directo con la naturaleza. "Pasarlo bien era jugar en las plazas y en el campo al balón, coger fruta de los árboles, beber agua de los ríos o hacer cabañas en el monte… Éramos bastante libres", ha señalado.

De hecho, Cintora asegura que no cambiaría aquellos años "ni por veinte parques de atracciones".

Tres culturas en Ágreda

Conocida como la "Villa de las Tres Culturas", Ágreda conserva la huella histórica de cristianos, judíos y musulmanes que convivieron durante la Edad Media.

Ese pasado multicultural se refleja en su casco antiguo, con calles estrechas y laberínticas, restos de murallas, puertas medievales o edificios religiosos.

Las casas combinan la arquitectura popular soriana —sobria, de piedra y adobe— con palacios nobles y tejados de influencia árabe.

Este enclave conserva un rico patrimonio artístico y arquitectónico y su conjunto histórico está declarado Bien de Interés Cultural.

Entre sus monumentos destaca el Palacio Municipal, construido en 1551 durante el reinado de Carlos I y declarado Bien de Interés Cultural como Monumento en 2023.

El municipio cuenta además con un museo de arte sacro, considerado el primero de Castilla y León dedicado al arte religioso, donde se conservan retablos y esculturas entre los siglos XIII y XVIII.

Palacio de Ágreda Turismo Castilla y León

La localidad también es conocida por su tradición agrícola y su producto más característico: el Cardo Rojo de Ágreda, cultivado bajo tierra para lograr una textura tierna y un sabor más dulce.

A diferencia de otras zonas de la llamada "España vaciada", el municipio mantiene una notable vitalidad económica y demográfica dentro de la provincia.

Entre casas de piedra, tejados tradicionales y el perfil del Moncayo como telón de fondo, Ágreda sigue siendo el lugar al que Jesús Cintora mira cuando recuerda sus orígenes, una infancia rural que, como él mismo afirma, no cambiaría por nada.