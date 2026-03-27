El estampado de lunares vuelve en primavera: Amelia Bono lo sabe y lleva los pantalones de Zara más codiciados

El estampado de lunares vuelve a estar en primera línea esta primavera y Amelia Bono (45 años) ya ha encontrado en Zara la prenda que mejor lo representa.

En sus redes, la empresaria ha mostrado un look de diario cómodo y luminoso en el que los protagonistas absolutos son unos vaqueros grises con topos blancos que, vistos también en el lookbook de la firma, apuntan claramente a convertirse en virales.

Se trata de los Jeans ZW Collection Ankle Relaxed de tiro medio, de estampado de lunares, de la línea Zara Woman Collection, que en la web vemos combinados con una sencilla camiseta blanca y deportivas.

Amelia Bono, en una imagen de las redes sociales. @ameliabono

Son unos vaqueros de tiro medio, cintura con trabillas y cinco bolsillos, corte relajado en la pierna y largo al tobillo. Sobre el denim gris se dibuja un estampado de lunares blancos en contraste que les da todo el carácter.

El cierre frontal es el clásico de cremallera y botón metálico, y el tejido, en 100% algodón, mantiene la estructura del jean tradicional.

Amelia Bono los interpreta a su manera: en lugar del jersey oscuro del catálogo, los lleva con un top blanco de tirantes y unas zapatillas deportivas, logrando un estilismo mucho más fresco y primaveral.

El contraste entre el vaquero gris de lunares y la parte de arriba clara ilumina la figura y demuestra que estos pantalones funcionan igual de bien con básicos de verano que con prendas de punto más invernales.

Es, en definitiva, la prueba gráfica de que una misma pieza puede pasar del estudio de fotos al vestidor real con solo cambiar los complementos.

Jeans ZW Collection Ankle Relaxed, de Zara. ZARA

Con un precio de 35,95 euros, estos jeans se sitúan en la franja de 'capricho asequible' dentro de la nueva colección de Zara.

La silueta recta y relajada favorece a muchas tipologías de cuerpo y, gracias al bajo al tobillo, permiten lucir tanto deportivas como sandalias o incluso un tacón fino si se quiere llevar los lunares de noche.

La versión de Amelia Bono, casual y alegre, resume bien su versatilidad.

La elección no es casual: esta temporada los lunares vuelven con fuerza, no solo en vestidos y blusas, sino también en prendas de denim, como señalan las cabeceras de moda y las colecciones de las grandes cadenas.

Con este vaquero estampado, Amelia Bono confirma dos tendencias a la vez: el regreso del polka dot y el reinado del vaquero de pierna recta y aire relajado.

Y lo hace con un look fácil de copiar a partir de las mismas piezas que vemos en las imágenes: un pantalón de lunares muy protagonista y un top básico que le deje todo el foco.