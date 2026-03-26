Juan José Ballesta (38): "Cobré 120.000 euros por una película y el dinero me duró un día, lo repartí a la familia y los amigos"

Juan José Ballesta (38 años) ha sorprendido, una vez más, por su franqueza a la hora de hablar de su vida. En una entrevista con Ana Milán (52) en su pódcast Ex. La vida después, el actor ha repasado algunos de los momentos más llamativos de su carrera.

Así, ha relatado qué hizo con el cuantioso sueldo que cobró en el año 2005 por la película Siete vírgenes. Una cifra que hoy reconoce que gestionó de forma tan impulsiva como generosa.

"Cobré 120.000 euros por una película y el dinero me duró un día, lo repartí a todo el mundo”, ha admitido, sin rodeos, al hablar de aquella etapa en la que el éxito le llegó siendo muy joven.

"Vengo de familia trabajadora"

Aquella cinta, dirigida por Alberto Rodríguez y que coprotagonizó junto a Jesús Carroza, le brindó la oportunidad de meterse en la piel de Tano, un adolescente de 17 años que sale de un reformatorio con un permiso de 48 horas.

Aquel papel lo ayudó a consolidarse en la industria cinematográfica, donde ya había triunfado cinco años antes, con su rol en El Bola. Cuando participó en dicho largometraje, estrenado en 2000, tenía 12 años, edad a la que se convirtió en uno de los niños actores más reconocibles del cine español.

Así, siendo apenas un adolescente recibió una cantidad de dinero que teóricamente le habría dado tranquilidad durante muchos meses.

Sin embargo, la realidad fue bien distinta. El actor cuenta que lo primero que hizo fue comprarse un coche. También adquirió otro para su madre.

"Me compré un coche, le compré un coche a mi madre, repartí a todo el mundo, a todos mis amigos… Yo es que lo tengo así en la cabeza", ha expresado.

A partir de ese momento empezó a repartir parte de ese caché entre amigos y personas de su entorno. "Yo vengo de familia trabajadora", ha recordado. Por este motivo, no dudó en ayudar a sus seres queridos.

"Me he dejado aprovechar"

Al parecer, lo de repartir sus bienes entre quienes forman parte de su círculo es cosa habitual en él: "Siempre lo he hecho. Siempre que hago una peli, cuando termino la peli escribo a todo el mundo y digo: '¿Qué pasa? ¿Qué tal? Acabo de hacer una peli, he pillado un dinero, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas algo?”. Siempre".

Juan José Ballesta reconoce que en alguna ocasión ha habido personas que han abusado de su confianza. Pero no le da mayor importancia: "Yo me he dejado también aprovechar".

En su entrevista con Ana Milán, Juan José Ballesta reflexiona sobre si un niño está preparado para gestionar el éxito. Admite que en su caso no lo estaba, pero que tuvo la suerte de contar con unos padres muy presentes.

"Tenía a mis padres... y a mi madre, que me acompañaba a todos los lados. Siempre ha sido un apoyo fundamental. Me ha llevado rectito y me ha ido explicando", ha asegurado.

En ese sentido, jamás se le ha subido la fama a la cabeza: "Nunca he subido a ningún lado, siempre he estado en tierra. Siempre me he criado en el barrio".

En su charla, ha recordado que ha procurado estar rodeado de los suyos. Incluso el día que ganó el Goya al Mejor Actor Revelación, en 2001, por El Bola.

"Me mandaron la limusina y cuando bajé, estaban todos los gitanos del barrio metidos en la limusina, todos mis amigos. Y decía el conductor: 'Se me han subido todos en la limusina'. Digo: 'Déjalos que disfruten un poco", añadía.