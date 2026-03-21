Entramos en la casa de Javier Bardem (57 años) en Madrid: un ático de lujo de 173 metros cuadrados con una gran terraza

Javier Bardem (57 años) ya tiene un nuevo refugio urbano en Madrid, un ático de lujo en pleno Chamberí que amplía, todavía más, el impresionante patrimonio inmobiliario que comparte con Penélope Cruz. Una vivienda pensada para desaparecer del ruido... justo en el corazón de la ciudad.

El nuevo hogar de la pareja en el centro es un ático de unos 173 metros cuadrados, situado en la séptima planta de un edificio histórico de principios del siglo XX, uno de esos inmuebles señoriales que aún marcan el skyline clásico de Chamberí.

A ello se suma una terraza privada de unos 15 metros, pequeña pero muy bien aprovechada, convertida en oasis exterior para desayunos en familia o noches de confidencias con vistas a los tejados madrileños.

La operación se cerró por más de dos millones de euros, una cifra que los actores habrían pagado a través de una sociedad patrimonial, blindando así su intimidad económica.

La ubicación no es casual, el edificio se encuentra a un paso de la glorieta de Quevedo y muy cerca de la plaza de Olavide, una de las zonas más codiciadas del centro por su ambiente de barrio, sus terrazas y su mezcla de vecinos de toda la vida con nuevos residentes de alto poder adquisitivo.

Un entorno donde Javier Bardem puede pasar fácilmente desapercibido bajo una gorra y unas gafas de sol, confundido con cualquier vecino que baja a por el pan o a tomar un café rápido entre rodaje y rodaje.

El ático no destaca solo por el precio, sino por el concepto. Es una vivienda de lujo, sí, pero sin estridencias, pensada para ser vivida.

El ático de Javier Bardem

Distribución funcional, espacios amplios y luminosos, techos altos y una decoración que, según fuentes del sector, apuesta por materiales nobles y un estilo contemporáneo que dialoga con la esencia clásica del edificio.

Un refugio perfecto para los días en que la pareja necesita estar cerca de reuniones, rodajes o eventos en el centro de Madrid sin renunciar a la sensación de estar "en casa".

La terraza es el gran tesoro, un espacio que permite disfrutar del sol de Madrid con total privacidad, muy por encima del bullicio de la calle.

Allí se imagina fácil a Bardem repasando guiones al aire libre, mientras la ciudad se mueve bajo sus pies, o compartiendo una cena improvisada con amigos íntimos del cine, lejos de alfombras rojas y flashes.

Es el tipo de lujo silencioso que buscan hoy las grandes estrellas, menos ostentación y más sensación de normalidad.

Este ático en Chamberí no es la única llave que guarda Javier Bardem. La residencia habitual de la pareja sigue estando en la exclusiva urbanización de Valdelagua, a unos 30 kilómetros de Madrid, una zona privada con vigilancia 24 horas donde comparten vecindario con otros rostros muy conocidos y disfrutan de una mansión con piscina, gimnasio y zonas verdes.

El refugio de Bardem en la capital

Además, poseen un piso de 350 metros cuadrados junto al parque del Retiro, valorado en torno a 2,5 millones de euros, en un edificio clásico con vistas privilegiadas al pulmón verde de la capital.

Fuera de España, el mapa se completa con una mansión en Los Ángeles, en la exclusiva zona de Devlin Place, muy cerca de Sunset Boulevard, y una espectacular casa en primera línea de playa privada en Las Bahamas, su refugio de vacaciones más recurrente.

En este contexto, el ático de Chamberí se convierte en algo más que una simple compra. Es la confirmación de que Javier Bardem y Penélope Cruz han decidido anclar su vida a Madrid, jugando inteligentemente entre discreción, inversión y una cierta vuelta al barrio, pero en versión muy premium.