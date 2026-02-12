Las hijas de Santiago Segura, sobre su padre: "En casa le manejamos mejor y hacemos un poco lo que queremos"

Las hijas de Santiago Segura, sobre su padre: "En casa le podemos manejar mejor y hacemos un poco lo que queremos"

Santiago Segura ha expresado en más de una ocasión el tremendo amor que siente hacia sus hijas, Sirena y Calma, y las jóvenes también han mostrado su incondicional aprecio hacia su padre.

Las pequeñas han participado en varias producciones cinematográficas de su padre, y desde siempre han sido conscientes de las limitaciones de su familia a la hora de hacer "cosas normales", puesto que Santiago Segura es una de las figuras más relevantes y conocidas del país.

Pero ambas lo tienen claro: es más fácil tratar con él en casa que en los set de rodaje: "Creo que es mucho más estricto de director que de padre, la verdad. Sí, mucho más, porque Sirena y yo, al final, en casa le podemos manejar mejor y hacemos un poco lo que queremos", confesaba Calma, según informan desde 'Lecturas'.

Calma y Sirena sienten devoción hacia su padre.

"Desde pequeñas hemos visto en primera persona cómo la gente le pedía un montón de fotos y él no podía hacer cosas normales", remataba, confirmando que desde siempre han lidiado con la gran popularidad de su padre en todas partes.

En el pasado, Santiago Segura expresó el gran cariño que siente por sus hijas y hasta habló sobre cómo escogió sus nombres, que llamaron la atención desde el primer momento: "Se me cae la baba cuando las veo", decía el actor y director en 'Herrera en COPE'.

"Era mi obsesión, que no me recordara a ninguna compañera de clase, a ninguna actriz, a ninguna exnovia. Ahora, digo Calma y es mi hija", comentaba sobre sus nombres tal y como señalan desde el medio mencionado.

"Reconozco que a Sirena no me dejaron ponerle otro nombre que se me había ocurrido, que era Salsa. Yo creo que hubiera acertado totalmente, porque Calma es calma y Salsa hubiera sido salsa, porque es un demonio, la clásica niña gamberra."

Ahora mismo, Santiago Segura se prepara para volver a conquistar los cines con la sexta película de 'Torrente', que se estrena el 13 de marzo en la cartelera con una duración de 80 minutos. Se espera que la producción sea un éxito total en taquilla, como las anteriores entregas.