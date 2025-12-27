Santiago Segura, 60 años: "He estado 36 horas sin comer después de excesos y desayuno pan negro con aguacate"

A sus 59 años, Santiago Segura se encuentra en uno de sus mejores momentos físicos, pero el camino hasta aquí no ha sido una línea recta.

El cineasta, conocido por sus drásticas transformaciones para dar vida a personajes como el icónico José Luis Torrente, ha pasado de pesar 116 kilos a lucir una figura esbelta que ha sorprendido a sus seguidores.

Sin embargo, detrás de esa imagen rejuvenecida se esconde un régimen de disciplina férrea y una herramienta que genera tanto interés como controversia: el ayuno prolongado.

Para el madrileño, el control del peso no es solo una cuestión estética, sino una lucha constante contra su propia naturaleza.

Después de épocas de "excesos", especialmente tras periodos de rodaje o vacaciones, Segura no duda en aplicar medidas drásticas para "resetear" su organismo.

Es en ese contexto donde el actor ha revelado la duración de sus restricciones alimentarias más severas: "He llegado a estar hasta 36 horas sin comer".

A pesar de la contundencia de esta práctica, Segura es plenamente consciente de que su estilo de vida no debe ser imitado sin supervisión ni de forma impulsiva.

Por ello, acompaña su confesión con una advertencia necesaria: "No se lo recomiendo a nadie".

Esta puntualización busca desmarcarse de la imagen de "gurú" de la salud, dejando claro que lo que a él le funciona es fruto de un conocimiento muy personal de su propio cuerpo y metabolismo.

Para justificar por qué su cuerpo es capaz de soportar periodos tan largos de inanición voluntaria, el director recurre a una lógica evolutiva.

Según su perspectiva, el cuerpo humano no ha cambiado tanto desde sus orígenes y está diseñado para la escasez, no para la abundancia constante de la sociedad moderna.

"En la prehistoria el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello", sostiene Segura.

Bajo esta premisa, el ayuno intermitente se ha convertido en su compañero de viaje habitual. Dependiendo de la situación, suele oscilar entre ventanas de 18 horas sin ingerir alimentos hasta alcanzar, en ocasiones puntuales, ese límite de un día y medio.

Más allá de los periodos de ayuno, el verdadero secreto de su transformación reside en un cambio radical en la calidad de su dieta.

El hombre que antes se dejaba llevar por los ultraprocesados ha dado paso a un consumidor consciente.

La alimentación de Segura

"Ahora desayuno pan negro con aguacate. Antes me metía bollería industrial como si no hubiera un mañana", admite con honestidad sobre su pasado alimenticio.

Este cambio en el tipo de combustible que le da a su cuerpo ha sido clave para mantener los niveles de energía necesarios para dirigir, producir y actuar de forma casi ininterrumpida.

No obstante, la tentación nunca desaparece del todo. El director confiesa que la lucha es, ante todo, mental: "Cuando me entran ganas de comer impulsivamente, paro y me acuerdo de todo el esfuerzo que he hecho para perder peso".

Es ese ejercicio de memoria y autorregulación lo que impide volver a los 116 kilos que una vez marcaron su salud y su carrera.

A día de hoy, Segura se ha consolidado no solo como el "rey de la taquilla" en España, sino como un ejemplo de que el cambio físico es posible, aunque requiera una voluntad de hierro y una vigilancia constante sobre lo que se pone en el plato.