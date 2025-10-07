Blanca Romero, 49 años, sin rodeos sobre cómo mantiene su figura: "No me privo de nada, también tomo cachopo y sidra"

Blanca Romero, la actriz y modelo asturiana, es una de esas mujeres que parece desafiar el paso del tiempo.

Ese secreto no reside solo en genética o en fórmulas mágicas de belleza, sino en una rutina diaria y una alimentación basada en la búsqueda de equilibrio y felicidad auténtica.

Mientras muchas celebridades eligen las grandes ciudades, la protagonista de Física o Química ha preferido refugiarse en el corazón de Asturias, donde ha construido una vida que prioriza la calma y la naturaleza.

"Quería que mis hijos crecieran como yo lo hice, rodeados de monte y libertad", confiesa, y esa premisa guía cada uno de sus días. Su casa, diseñada desde cero, refleja su aire bohemio-minimalista y el empeño familiar.

"La hice con ayuda de mi padre, que era constructor", explica. El espacio es tan luminoso que, dice Blanca, cada ventana es "un cuadro" que la conecta con sus raíces y le da energía.

La alimentación de Blanca es sencilla, natural y profundamente ligada al entorno rural. Así lo cuenta en sus redes y entrevistas: frutas frescas, yogur, pan integral y aceite asturiano encabezan sus desayunos, a los que suma huevos ecológicos de las granjas cercanas.

"Me gusta saber de dónde procede lo que como, y aquí todo lo que llega a la mesa es nuestro o del vecino", asegura con ese acento que mezcla dulzura y firmeza.

El menú diario de Romero siempre respeta la temporalidad de los productos: verduras de la huerta en cremas y ensaladas, pescados frescos del Cantábrico y, de vez en cuando, carne de los ganaderos de Peón.

Ha confesado que nunca ha seguido dietas estrictas, pero sí mantiene un equilibrio: "No me privo de nada, pero nunca me paso. En la vida y en la comida, menos es más", afirma.

Está también muy comprometida con hábitos saludables modernos, como el ayuno intermitente, que practica para mantener su energía y bienestar.

"Ahora no tomo alcohol, no tomo harina ni azúcares. Esto me ayuda a mantenerme", explica, aunque reconoce que el fin de semana se permite sus caprichos favoritos.

"Intento llevar una dieta sana durante la semana, pero el fin de semana me como mis cachopos, mi sidra...", se sincera.

El deporte es otra clave fundamental. Blanca confiesa que le gusta hacer deporte en el mar, que es curativo y muy sano para su cuerpo y mente,

"Me encanta nadar en agua fría para activar mi circulación", comenta con entusiasmo. Prefiere salir a correr por los caminos de montaña, practicar yoga en la terraza o perderse en paseos interminables con sus perros.

Recientemente, su participación en el programa Bailando con las estrellas ha intensificado esta faceta, y asegura que el baile es uno de los secretos para mantenerse en forma y alegre: "Me engancha el ritmo, ¡bailar es una celebración del cuerpo y del alma!".

La rutina de Romero

Ese estilo de vida no significa renuncia al cuidado personal, pero sí apuesta por la sencillez. La actriz utiliza aceites naturales, evita el maquillaje pesado y confía en los remedios tradicionales asturianos: baños de agua fría en el río, infusiones de hierbas y cremas caseras.

"La belleza es muy relativa; para mí, estar guapa es un estado de ánimo", explica, sin rodeos, la presentadora de 49 años.