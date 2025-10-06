Vicente Vallés, 62 años, alto y claro sobre qué Informativo elige en casa : "Lo veo siempre con mi mujer, Ángeles Blanco"

Vicente Vallés es uno de los rostros más conocidos de la televisión actual. Desde 2016 es el presentador del Informativo nocturno de Antena 3, el más visto por los espectadores.

Además de su faceta como periodista, el madrileño también es escritor. A raíz de la publicación de su nueva obra La caza del ejecutor, Vallés visitó el plató de Y ahora Sonsoles, para promocionar su obra y hablar sobre aspectos desconocidos de su vida.

Uno de los aspectos más curiosos en la trayectoria personal del periodista de 62 años es su relación, desde hace más de 20 años, con la periodista Ángeles Blanco, que presenta Informativos Telecinco al mediodía junto a Isabel Jiménez.

"Trabajamos juntos tres años, presentábamos el informativo de fin de semana en Telecinco. Nos conocimos allí, aunque en realidad era de bastante antes. Nos conocimos más, al coincidir tanto", relataba Vallés a Sonsoles Ónega, presentadora del magacín.

"Debéis ser en casa... ¿Qué se pone Antena 3 o Telecinco?", preguntaba directamente Ónega al presentador y escritor.

"Al final vemos todo. Yo creo que todos los periodistas somos muy de zapear. Desde la tele, la radio, periódicos... Al final, echas un vistazo a todo lo que puedes y vemos sus informativos y los míos", respondía Vallés.

Sonsoles Ónega quiso insistir en su pregunta para intentar arrancar algún titular al presentador madrileño: "Tú ves el informativo de ella, ella ve el tuyo...".

"Yo hago esto de zapear, veo un poco el nuestro, el de Ángeles, también el de laSexta o el de TVE. Incluso, cuando tengo tiempo el de alguna autonómica. Un poquito de todo", aclaraba Vicente Vallés en el programa de Atresmedia.

"¿Y os criticáis?", le preguntaba Ónega también. "No, no queremos dedicarle demasiado tiempo a estar hablando de trabajo cuando llegamos a casa, después de una jornada entera dedicada a eso", explicaba, sincero.

"Llegas a las diez y pico de la noche y lo último que te apetece es ponerte a hablar de todo lo que ha pasado durante el día", señalaba el periodista.

"¿Y tú si tienes una exclusiva se la cuentas?", le decía Sonsoles. "Por supuesto que no. Hasta ahí podríamos llegar. A veces le digo que esté atenta a lo que vamos a dar porque va a ser mejor que lo suyo", respondía, tajante.

La novela de Vallés es de temática de espionaje y es la continuación del universo de ficción que inició con Operación Kazán.

La trama del libro arranca cuando el máximo responsable del servicio de inteligencia exterior ruso deserta y huye a las Maldivas.

La novela de Vallés

Poco después, es asesinado, lo que desencadena una operación de represalia por parte del Kremlin para enviar un mensaje claro: nadie escapa de su alcance.

La investigación de esta y otras ejecuciones es liderada por la agente del CNI español Teresa Fuentes y el veterano de la CIA Pablo Perkins, quienes deben dar caza a un asesino implacable y sin rostro.

Su misión se complica al descubrir que detrás de los asesinatos se esconde un plan a gran escala que amenaza con llevar a Europa al borde de la guerra.