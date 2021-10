Kiki Morente enamora rindiendo tributo a su ciudad

Cómo no cantarle a Granada. Y no solo por la Alhambra, tan imponente en la vigía de los siglos de historia y cultura que dan lustre a la ciudad. No son tantos años, ciertamente, 'apenas' sesenta, los que celebra Covirán este 2021. Es toda una vida acompañando a sus clientes y velando por su alimentación y su salud. Y justo ahora, con motivo de su aniversario, qué mejor que homenajear a la urbe que vio nacer sus establecimientos y por qué no, darse también un homenaje a sí misma, un 'cumpleaños feliz' que llega en las voces de Kiki Morente y de otros artistas granadinos.

Kiki Morente, cantando desde el césped de Los Cármenes, estadio del Granada CF.

La ocasión es muy especial, dado que esta celebración de la cadena de distribución también coincide en 2021 con la de otras dos instituciones capitales para la vida social y cultural de la ciudad: el Granada Club de Fútbol, que cumple 90 años; y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que alcanza este año los 70. Junto a Covirán, ambas han apadrinado este proyecto conjunto en el que el amor por su ciudad da vida a un videoclip creado ex profeso.

Todos participan en esta grabación en la que se reinterpreta, cómo no podía ser de otra manera, el que puede ser el himno oficioso de la ciudad, el 'Granada' del maestro Agustín Lara, cuyos versos brotan para la ocasión en las emocionadas voces de los Morente. Tanto Estrella como Kiki, actualmente muy en boga por sus relaciones personales, acarician con sus voces rincones de los barrios más populares e incluso el césped del estadio de Los Cármenes.

Junto a ellos también participan en el videoclip el tenor Moisés Marín y el cantante de Lagartija Nick, Antonio Arias, también oriundos de la ciudad granadina. Ambos ofrecen, desde su estilo particular, una visión renovada del poema de Lara que conforma un mosaico musical que, al igual que la misma ciudad de Granada, es ejemplo de la riqueza de una ciudad que tiene mucho que celebrar y mucho arte para ello. Y es que, como señalaba Manuel de Falla y se recuerda en el videoclip, "En ninguna parte del mundo suena el paisaje como en Granada".

