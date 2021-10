Adolfo Domínguez viste a las futbolistas del Atlético de Madrid y recupera su mítico eslogan 'La arruga es bella'

Adolfo Domínguez ha recuperado uno de sus grandes mitos para diseñar parte de la equipación de calle de las jugadoras del Atlético de Madrid. Bajo su icónico lema 'La arruga es bella', que se popularizó en la década de los 80, la firma ha presentado una colección que no solo llevarán las deportistas, sino todas aquellas que estén interesadas en las piezas. Eso sí, con ciertas modificaciones en el diseño.

La marca ha dado a conocer su propuesta con una campaña visible en todas sus plataformas y protagonizada por varias integrantes del equipo: Deyna Castellanos (22), Amanda Sampedro (28), Carmen Menayo (23), Leicy Santos (25), Bárbara Latorre (28) y Aïssatou Tounkara (26). Todas ellas han posado con un traje de chaqueta negro de crinkle, unas zapatillas deportivas y una gabardina.

Cada una de las imágenes, en blanco y negro y difundidas a través de sus redes sociales y página web, llevan el lema de la campaña. Junto a estas, además, la explicación del mítico eslogan que ahora ha regresado con fuerza y cobrando un nuevo sentido: "Hay belleza en el esfuerzo. En dejarse la piel por el escudo, por la de al lado, por todas. Hay belleza en romper a sudar. En mancharse. En levantarse una, y otra y otra vez. Hay belleza en pelear con uñas y dientes por cada balón, y por lo que es justo. La arruga no es un defecto. Es lo que pasa cuando te remangas por lo que quieres. La arruga es la prueba de que has vivido. De que lo has intentado. La arruga es bella". Así, según han explicado en un comunicado, "la firma pone en valor la entrega y sacrificio y propone un modelo de belleza alternativo".

Esta es la primera vez que Adolfo Domínguez lleva a cabo una campaña como patrocinador del Atlético de Madrid Femenino. Además, la primera vez que crea un look atemporal y sofisticado para las jugadoras, el cuerpo técnico y los representantes del equipo. Se trata de una alianza que llena de orgullo tanto a la marca como al club.

"Nos emociona que la primera colaboración de nuestra marca con un equipo de fútbol sea con el Atlético de Madrid Femenino. El 80% de nuestras clientas son mujeres, ¿cómo no íbamos a comenzar vistiendo a un equipo femenino de fútbol?", ha comentado Tiziana Domínguez, directora Creativa del grupo Adolfo Domínguez, a través del comunicado difundido por la marca.

El club, por su parte, ha expresado mediante su directora, Lola Romero: "Un orgullo unirnos a la marca Adolfo Domínguez. Creo que esta andadura que iniciamos juntos aportará a nuestras jugadoras elegancia también fuera del campo. Hemos creado una sinergia fútbol y moda que nos ha hecho sentir muy a gusto desde el principio de este acuerdo. Queremos agradecer esta nueva fusión con Adolfo Domínguez y esperamos que nos acompañen muchas temporadas más".

La colección, además del traje que muestran las futbolistas en las fotografías promocionales, incluye otros modelos de top, sudaderas, pantalones, camisas y hasta bolsos y mochilas. Cada una de las piezas, a la venta en colores neutros, están disponibles en la página web de Adolfo Domínguez. Los precios, dependiendo del artículo, oscilan entre 79 y 149 euros.

