11 regalos para cinéfilos por menos de 22€

Si existe alguna saga de películas imprescindible, es la trilogía de El Padrino. Con este pack, tendrás una preciosa edición de las tres películas. Más de ocho horas con la familia Corleone para disfrutar de una de las sagas más premiadas de la historia del cine. Está disponible la versión en DVD y Blu-ray.

Qué mejor para englobar el espíritu de una película que su cartel. Scarface ya es todo un icono del cine, al igual que su protagonista, Tony Montana. Este póster en blanco y negro tiene unas dimensiones de 61cm x 91,5cm. Aparece la célebre frase "say hello to my little friend".

El parque jurásico ha regresado este año a las salas de la mano de J.A Bayona, pero no puedes perderte esta camiseta con el logotipo original de Jurassic Park. Disponible en tallas de la S a 2XL y hechas 100% de algodón. Un plus añadido es que pueden lavarse a máquina sin riesgo de perder la imagen.

Alumbra la habitación con la Estrella de la Muerte, el Halcón Milenario o el entrañable RD-D2. Estas lámparas LED crean una ilusión 3D sobre una plataforma de plástico para dibujar con luz las naves más emblemáticas de Star Wars. Gracias a un sensor inteligente se puede elegir entre 7 colores. Se conecta con un cable USB y al tratarse de luces LED, no se sobrecalienta.

¿Recuerdas el álbum de fotos de Ellie en Up? Ahora también puede ser tuyo por menos de 15€. Tanto el libro como la portada están hechos a mano y viene con varios accesorios para aportar tu propio estilo. Podrás llenar sus 80 páginas de fotografías, recortes, frases y otros recuerdos, siempre con un toque Disney.

Un regalo que nunca fallará es la claqueta. Esta tiene unas dimensiones de 18cm x 20cm y está hecha de madera lacada en negro, para poder pintar con tiza por encima. Es un elemento decorativo ideal para cinéfilos y por su precio, es imposible equivocarse.

Un libro del polifacético realizador François Truffaut acerca de las impresiones de Hitchcock sobre el cine. Es el resultado de una larga conversación basada en un cuestionario de 500 preguntas que duró alrededor de 50 horas. A lo largo del libro, Hitchcock describe cómo surgió cada una de sus películas, la elaboración de los guiones, los problemas derivados de la puesta en escena y hasta los resultados comerciales.

El protagonista de La Naranja Mecánica ya tiene su figura Funko Pop! Ya puedes tener a Alex DeLarge en su famoso atuendo blanco – bastón incluido – decorando la estantería. Las figuras Funko están fabricadas con plástico y tienen unas dimensiones de 6,4cm x 9,5cm.

El cine también está hecho de música y Hans Zimmer es uno de los grandes referentes. El compositor ha participado en los principales títulos cinematográficos desde hace más de 30 años. En este CD encontrarás algunas canciones de las bandas sonoras de Gladiator, El Rey León, Interstellar, Origen o El Caballero Oscuro.

Otro de los realizadores históricos del cine es Stanley Kubrick. De la mano de Taschen descubrirás los archivos personales del director: bocetos, correspondencia, guiones, planes de rodaje, escenografía… Todo el material audiovisual y documental que sirve para desentrañar su magistral estilo y hacer un repaso de todas sus obras maestras.

En una lista de productos relacionados con el cine no podía faltar alguna referencia a Pulp Fiction. Este póster trae la imagen del cartel original, con Mia Wallace (Uma Thurman) al frente. El tamaño del cartel es de 61cm x 91.5cm.

Steven Jay Schneider presenta otro de sus rankings cinéfilos con 1001 películas que hay que ver antes de morir. En este volumen, según su propio nombre indica, se reúnen las mejores películas de todos los tiempos. Cintas imprescindibles acompañadas de reseñas informativas y fotogramas de cada una de las películas. Esta guía del séptimo arte también aporta la ficha técnica de las películas, así como los premios y nominaciones.

