Encuentra las mejores ofertas de tecnología para el Amazon Prime Day 2018

C. Y.

Xbox One S de 1TB con 46% de descuento. Incluye el juego Shadow Of War para Xbox One y PC y Forza Horizon 3. También contiene un mando inalámbrico de edición limitada Minecraft Creeper. Además, con esta oferta puedes conseguir un mes de Xbox Game Pass, 14 días de prueba en Live Gold y un cable HDMI compatible con 4k.

Fue el producto más vendido durante el Amazon Prime Day 2017. Este año llega con un descuento del 33%, bajando su precio a 399€. Tiene una memoria RAM de 8GB y un almacenamiento de SSD de 256GB. La pantalla del Lenovo Ideapad es de 15,6 pulgadas y Full HD. Aunque viene sin sistema operativo, es compatible con Windows 10.

Un ordenador diseñado para gamers. El Medion Erazer tiene una pantalla de 15,6 pulgadas Full HD, procesador Intel Core i7 y RAM de 8GB. La tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX1050 tiene 4GB de RAM. Puedes conseguir este ordenador valorado en más de 1000 euros con un 31% de descuento.

Sony presenta esta Smart TV de 55 pulgadas con el sistema 4K X-Reality Pro, que hace las imágenes mucho más nítidas y con un alto rango de colores. Incluye un soporte para el televisor y una barra de sonido compacta con acabado en piel sintética. Este artículo llega al Prime Day con un 23% de descuento.

LG oferta esta Smart TV de 55 pulgadas y resolución 4K con un 10% de descuento. Tiene Wifi integrado y navegador web. Entre sus modos, destaca el modo fútbol, diseñado para mejorar la experiencia de un partido al máximo. Podrás disfrutar de una imagen y calidad de sonido perfectas, con toda la acción de campo trasladada a tu casa.

Consigue esta Smart TV de Samsung con un 35% de descuento. La resolución de la pantalla es 4k UHD, cuatro veces superior al Full HD. Incluye un mando premium para controlar a distancia todos los dispositivos que puedan interactuar con la televisión.

Fire TV Stick a mitad de precio. Conéctalo a un televisor y en unos minutos podrás ver contenido en plataformas de streaming. Ofrece un acceso rápido a Amazon Prime, Netflix o Movistar +. También hay disponibles más de 4000 aplicaciones y juegos, incluyendo sitios web como Facebook o YouTube. El TV Stick tiene 8GB de almacenamiento y memoria de 1GB para que la navegación sea rápida y sin interrupciones.

Hoy puedes conseguir el último modelo de Samsung Galaxy Note con 33% de descuento. Se trata de un smartphone con una pantalla de 6,3 pulgadas y 64GB de almacenamiento. La cámara exterior es de 12 megapíxeles y la interior de 8. Es resistente al agua y al polvo. También tiene reconocimiento de iris y de huella dactilar.

Este smartphone de Sony tiene una de las mejores cámaras para móviles, 19 megapíxeles con grabación en 4K. La pantalla es de 4,6 pulgadas y está fabricada con un cristal resistente al agua. Tiene también modo carga rápida y una batería de larga duración. El artículo tiene un 16% de descuento.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 16 de julio de 2018.