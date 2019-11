Aunque legalmente existe la obligación de estar empadronado en la residencia habitual y notificar cualquier cambio de residencia en cuanto se produzca, la verdad es que en algunos casos se producen desajustes, por distintas razones entre las cuales las más habituales suelen ser los despistes y el hecho de tener varios domicilios.

Por eso a veces se nos presenta la duda: ¿dónde estoy empadronado?, a la que dedicaremos las próximas líneas.

¿Dónde estoy empadronado?

En principio, lo normal es estar empadronado dónde se vive. De hecho, la ley establece que eso es lo que debe ocurrir, ya que el padrón permite a la administración controlar los movimientos poblacionales y repartir los recursos de manera lógica por el territorio y, además, el padrón es la base última de los sistemas educativo y de salud: la cantidad de médicos y profesores que se asignan a cada colegio, por ejemplo, dependen de los datos del padrón de habitantes.

Asimismo, el padrón es la base del censo, que a su vez es la base sobre la que se asienta el censo electoral (que no es más que el cómputo de los empadronados legalmente que tienen más de 18 años) y, por tanto, es la base del propio sistema parlamentario. Es, pues, en cierto modo, el registro más importante en el que te inscribirás jamás. No obstante, a veces saber dónde se ha empadronado uno es complicado, sobre todo en los casos en que se ha cambiado mucho de casa en un área pequeña y se ha preferido no realizar ningún trámite que requiera de los datos del padrón.

Cómo saber dónde estoy empadronado sin preguntarlo

Empadronarse es una de aquellas cosas que hay que hacer cuando alguien se muda y que, además, es necesario para poder realizar otros trámites, como por ejemplo solicitar un cambio de médico en el correspondiente Centro de Atención Médica, pedir una ayuda para el alquiler o matricular a los niños en el colegio. Para todos esos trámites hace falta solicitar el correspondiente certificado de empadronamiento en el ayuntamiento, por lo que, si habéis hecho alguna de esas cosas, es seguro que estéis empadronados en la localidad donde vivís.

En caso contrario, si no habéis necesitado nunca un certificado de empadronamiento o de convivencia y no sabéis exactamente dónde estáis empadronados, deberéis dirigiros a la administración para preguntarlo.

Cómo saber dónde estoy empadronado presencialmente

La manera tradicional de saber dónde estamos empadronados consiste básicamente en ir a la oficina del padrón municipal de la localidad en la que se reside y solicitar que comprueben el dato, tras lo cual, en caso de que el resultado sea negativo, se podía repetir la operación visitando uno tras otro todos los ayuntamientos en los que uno podría estar empadronado.

Somos conscientes de que resulta tedioso ir directamente de forma presencial a cada uno de los ayuntamientos en los que hemos podido estar empadronados y más si se trata de distintas comunidades. Por ello, tenemos dos opciones: pedir "cita previa" de manera online en el ayuntamiento o realizar tú mismo todo el proceso de manera electrónica.

Cómo saber dónde estoy empadronado online

Actualmente, el proceso para encontrar el sitio de empadronamiento de una persona se puede realizar de manera online, siempre que se disponga de un DNI electrónico y un certificado digital. Si no disponemos de él, dejamos un post sobre cómo activar el DNI electrónico para poder realizar todos estos trámites cómodamente desde casa.

Cuando ya tenemos el DNI electrónico activado, hay que acceder a la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y seguir la ruta: Sede Electrónica / Trámites /Padrón de Españoles residentes en España / Consulta de datos de inscripción en la base padronal. Una vez allí, accedes con tu certificado electrónico y aparecerán todos los datos del padrón municipal, incluida tu dirección actual.

Qué hacer si los datos del padrón no son los correctos

Dado que en España no existe un registro civil que contenga los datos de todos los padrones, puede darse el caso de que por error una persona no aparezca empadronada en ningún municipio o aparezca simultáneamente empadronado en dos.

En caso de que tras consultar en el INE o en el ayuntamiento vuestros datos no aparezcan o no sean los correctos, deberéis ir a la oficina del padrón municipal del ayuntamiento que corresponda al municipio en el que vivís y realizar el trámite. Para ello, hay que mostrar documentos acreditativos de vuestra identidad (DNI en el caso de ser español o de otro país de la Unión Europea, pasaporte en caso de ser de fuera de la UE) y documentos acreditativos de vuestra residencia (habitualmente el contrato de alquiler o la escritura de propiedad de la vivienda).

En caso de que residáis en casa de alguien que no os cobra un alquiler, suele bastar con la firma de alguna otra persona que esté empadronada en la vivienda o del propietario de la misma. Es bueno saber que, aunque el padrón municipal funciona igual en todos los ayuntamientos, la documentación que se solicita para inscribirse es distinta en cada uno de ellos. Por eso es importante que preguntéis antes de ir, para llevar la documentación necesaria y no otra.