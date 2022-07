Cómo reparar la puntera de tus zapatillas deportivas

Es inevitable que, con el paso del tiempo, la puntera de tus zapatillas acabe deteriorándose aunque el resto de la deportiva esté en buen estado. Eso es porque esta zona es la que más expuesta está a golpes y roces, por lo que es habitual que se acabe soltando de la propia zapatilla.

Por este motivo, queremos mostrarte cómo reparar la puntera de tu deportiva, así podrás recuperar tus zapatillas si todavía no están demasiado viejas. La mayoría de las deportivas están fabricadas con materiales resistentes, pero con el paso del tiempo pueden llegar a deteriorarse. ¡Descubre cómo reparar la puntera de tu deportiva!

Pasos para reparar la puntera de tu deportiva

Antes de comenzar, recuerda que un buen mantenimiento y una correcta limpieza son fundamentales para que tus zapatillas se mantengan como nuevas. Y también es muy importante que las guardes debidamente cuando no vayas a utilizarlas.

Si has tomado todas estas precauciones y aun así no has podido evitar que la puntera de tus deportivas termine rompiéndose, entonces lo mejor será que sigas estos pasos. ¡Toma nota!

En primer lugar, tendrás que rellenar el interior de la zapatilla con un buen trozo de papel para que la puntera adquiera consistencia. Después, limpia muy bien la zona que se ha despegado y utiliza una lija fina para eliminar los restos de suciedad y del pegamento original de la deportiva. A continuación, procede a pegar la puntera de nuevo. Para ello, necesitas un adhesivo especial para materiales resistentes, por lo que debe ser extrafuerte. También es importante que sea flexible para que soporte las vibraciones de tus pisadas y demás inclemencias. Una vez que hayas puesto el pegamento, ejerce presión en la zona de la puntera para que se adhiera de forma correcta. Para una mayor adherencia, puedes poner un trozo de cinta multiusos en la punta durante unos minutos. Por último, cuando el producto adhesivo se haya endurecido retira la cinta y tus zapatillas estarán como nuevas.

Consejos para cuidar tus deportivas

Una forma de evitar que la puntera de tus zapatillas acabe rota o despegada es que las limpies correctamente para tenerlas siempre en perfecto estado. Y es que es normal que acaben ensuciándose si sueles salir a correr con ellas, por lo que conviene lavarlas cada cierto tiempo si lo que quieres es que se mantengan en buen estado.

Según el tipo de material de las deportivas, tendrás que lavarlas a mano o podrás hacerlo en la lavadora, pero recuerda utilizar un programa para ropa delicada con agua fría o las estropearás sin remedio.

Otro aspecto a tener en cuenta para mantener tus zapatillas en buen estado es la manera de guardarlas. Puedes hacerlo en un zapatero para tener todo tu calzado ordenado y a mano, pero también puedes utilizar la propia caja de las deportivas para guardarlas hasta la siguiente temporada.

También puedes aprovechar el canapé de tu cama, en caso de tenerlo, para guardar el calzado que esté fuera de temporada. Incluso puedes convertirlo en un práctico mueble poniendo la apertura frontal para que resulte más cómodo y funcional utilizarlo.

Cómo reparar las zapatillas de tela rotas

Ten en cuenta que no solo debes cuidar tus zapatillas al principio, sino que tendrás que realizar un correcto mantenimiento de las mismas para evitar tener que renovarlas enseguida y gastar más dinero. Si ya se han roto por no tener los cuidados necesarios, todavía no es tarde, ya que puedes reparar tus zapatillas de tela rotas de la siguiente manera:

Si en lugar de despegarse se han roto por la punta, puedes probar a poner un parche. También puedes intentarlo con cinta adhesiva de la más fuerte o un material similar, pero tendrás que pegarlo por dentro para que no se vea.

Otra opción es coserlas tú mismo, una alternativa muy práctica y efectiva.

Por último, puedes probar con un sellador o pegamento especial para este tipo de material, así el resultado será mejor y más duradero.

Cómo arreglar unas zapatillas de lona

Si tus zapatillas son de lona, un material bastante resistente y fuerte que suele emplearse con frecuencia para la fabricación de calzado, tienes varias alternativas para arreglarlas:

Si solo están sucias pero no rotas, puedes limpiarlas con un algodón y un poco de quitaesmalte para uñas. Este líquido muy potente y te ayudará a eliminar cualquier resto de suciedad.

y te ayudará a eliminar cualquier resto de suciedad. No obstante, si tiene algún roto y apenas se ve, puedes utilizar un sellador adhesivo o un pegamento específico para este tipo de tela.

En caso de que el roto sea más grande, nuestro consejo es que las cosas y pongas un parche por dentro o las pintes con un producto indicado para un mejor acabado. Pero asegúrate de tapar bien aquellas zonas que no quieras alterar.

Por último, si las metiste en la lavadora y han acabado desteñidas, lo mejor es que las limpies con una mezcla de agua y amoniaco. Utiliza un cepillo pequeño para aplicar la mezcla en el calzado y deja secar tus zapatillas para que luzcan como nuevas.

Qué hacer con unas zapatillas que te quedan grandes

Si te han regalado unas zapatillas que no son de tu talla o te las has comprado sin probártelas antes, no te preocupes, no hará falta que las devuelvas. Con estos pequeños trucos podrás ponértelas sin problemas:

Utiliza una plantilla de gel o silicona para evitar que las zapatillas queden tan sueltas.

para evitar que las zapatillas queden tan sueltas. También puedes probar a ponerte dos pares de calcetines en lugar de uno, pero este truco te servirá solo en invierno.

En caso de que las zapatillas sean de cuero, siempre puedes humedecerlas ligeramente por dentro y dejarlas secar antes de utilizarlas. Y no olvides aplicar una crema específica para zapatos por fuera.

Otro remedio fácil y rápido consiste en añadir taloneras en ambas zapatillas.

