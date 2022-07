El truco infalible para combatir el estreñimiento en vacaciones

El estreñimiento es una afección crónica que afecta a una gran parte de la población de España, aunque no se considera grave y en la mayoría de las ocasiones puede tratarse sin necesidad de usar laxantes u otros medicamentos.

Sin embargo, con la llegada del verano, muchas más personas empiezan a padecer un estreñimiento temporal, el cual es consecuencia directa de los cambios de hábitos que hacen durante estos meses. En este artículo, os damos pequeños consejos para que podáis aliviar los síntomas del estreñimiento durante los meses de verano.

¿Cuándo se considera estreñimiento crónico?

Se considera estreñimiento crónico aquel en el que se va al baño menos de tres veces por semana. En estos casos, es aconsejable acudir a un médico para que nos pueda ofrecer un tratamiento adecuado, pues hay varios medicamentos para aliviar estos síntomas. Además, también podemos minimizar este problema con el uso de laxantes naturales, aunque siempre sin abusar de ellos para que el cuerpo no se nos acostumbre.

Remedios naturales para combatir el estreñimiento en vacaciones

Antes de acudir al médico y empezar a medicarnos, hay una serie de remedios y trucos que podemos llevar a cabo día a día y que nos permitirán acabar o reducir el problema del estreñimiento, sobre todo, aquel causado por los cambios de horario y rutinas.

Mucha fibra en la alimentación y beber mucha agua

Incluir una buena dosis de fibra en la alimentación es esencial para combatir el estreñimiento, ya que esta favorece el tránsito intestinal. Para ello, será necesario añadir a nuestra dieta alimentos con un alto contenido en fibra, como pueden ser las legumbres, el pan, los cereales integrales, los frutos secos y, sobre todo, la fruta y la verdura.

Los yogures son también una buena manera de combatir y de prevenir el estreñimiento, ya que ayudan a mejorar la flora intestinal. Es aconsejable tomar yogures griegos o con cereales, pero evitar aquellos con frutas y azúcares añadidos.

Además de añadir alimentos con alto contenido en fibra, para combatir el estreñimiento es importante beber una gran cantidad de agua al día. Se aconseja, para un adulto, beber cerca de un litro y medio de agua al día.

Regularidad en los horarios

Los horarios de las comidas, aunque pueda parecer lo contrario, son también relevantes a la hora de evitar o combatir el estreñimiento. Es fundamental que siempre hagamos las comidas principales a las mismas horas y, además, debemos evitar comer con prisas y masticar correctamente los alimentos.

Comidas copiosas, fuera

Las comidas copiosas no ayudan al buen funcionamiento de los intestinos, por lo que es algo que debemos evitar a toda costa. Además, comer demasiado puede llevarnos a sentirnos cansados y a necesitar muchas más horas de descanso. Las digestiones pesadas son también una consecuencia de este tipo de comidas, por lo que es necesario mantener una regularidad con las cantidades que ingerimos.

Mucho ejercicio físico

Durante los meses de calor, hacer ejercicio físico puede no ser de lo más apetecible, pero es sumamente necesario no solo para combatir el estreñimiento, sino también para mejorar nuestra salud. Salir a caminar una hora al día, ir a natación o bien salir a correr, son deportes para los que no es necesario apuntarse a ningún gimnasio y que podemos realizar a diario. Es recomendable practicar deporte tres veces por semana como mínimo y dedicarle a esta práctica entre 30 y 40 minutos al día.

Ejercicios intestinales

Hacer ejercicios intestinales es también una buena manera de combatir el estreñimiento. Hay varios de ellos y son muy fáciles de hacer, algo que no nos llevará más que un par de minutos al día.

Por ejemplo, tenemos el ejercicio en posición de gato, un ejercicio que también se hace mucho en las clases de yoga. Para hacerlo, solamente deberemos apoyarnos sobre las manos y las rodillas y dejar la cabeza y la columna en línea recta. A continuación, debemos bajar la espalda como si quisiéramos que la panza nos tocara al suelo. Mantenemos esta posición durante 5 segundos y después volvemos a levantar la espalda llevándola a la posición inicial. Repetiremos este movimiento 10 veces, despacio y siempre manteniendo la posición correcta.

Para obtener buenos resultados, es recomendable hacer este ejercicio por la mañana cuando nos levantamos y antes de irnos a la cama.

Lecitina de soja

La lecitina de soja es un buen remedio natural que podemos usar para mejorar nuestro tránsito intestinal: facilita la expulsión de bilis desde el hígado hacia el intestino y lubrica el colón, por lo que la defecación mejora. Además, es de lo más recomendable también para aquellas personas que no toleran bien las grasas o que sufren de cólicos biliares.

Ciruelas

Prevenir siempre es mejor que curar, pero hay veces que no nos damos cuenta del problema hasta que este es ya muy evidente. Por ello, a veces es necesario un 'plan de choque' rápido. En este caso, no hay nada mejor que las ciruelas. Para ello, solo deberemos introducir ciruelas secas en un vaso de agua antes de acostarnos para que estas se rehidraten. Al día siguiente, a primera hora, consumiremos las ciruelas junto a su agua.

[Ciruela: beneficios y propiedades de la fruta antioxidante que ya tomaban nuestras abuelas]

Evitar el estreñimiento puede no ser fácil en algunas ocasiones, pero sí hay remedios naturales y ciertos hábitos que nos ayudarán a ser más regulares. No solamente evitaremos el estreñimiento y sus molestos síntomas, sino que además estaremos dando un cuidado extra a nuestra salud en general.

Sigue los temas que te interesan