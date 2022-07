Por qué nunca debes romper un huevo en el borde de la sartén o el plato

El huevo es un alimento muy versátil que solemos utilizar en múltiples recetas gastronómicas de España, pero también tiene un pequeño inconveniente. Tanto el huevo como sus derivados producen el mayor número de brotes de salmonela o salmonelosis según datos oficiales, por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de manipularlos.

La salmonelosis consiste en una infección generada por alimentos en mal estado, generalmente, contaminados por heces. Los niños y los ancianos son los más vulnerables, pues provoca una deshidratación que puede presentar complicaciones graves. Por eso es tan importante conocer la mejor forma de romper un huevo. ¡Descúbrelo!

Lo que nunca debemos hacer con un huevo

La salmonela es una serie de bacilos que son una de las cuatro causas principales de los trastornos digestivos, especialmente de las diarreas, según la OMS (Organización Mundial de la Salud). Por ello, para evitar una infección por salmonelosis, una medida preventiva consiste en cocinar por completo los alimentos elaborados con huevo, consumirlos de inmediato o guardarlos en la nevera hasta la hora de consumirlos.

Teniendo esto en cuenta, queremos mostrarte unas recomendaciones para prevenir la salmonelosis en tu hogar por el consumo o la manipulación de los huevos. Estas son algunas de ellas:

No casques los huevos en el borde de una plato, sartén o bol, pues la salmonela podría estar presente en la cáscara y acabará contaminando el plato. Además, puede contaminarse el interior del huevo con la parte externa de la cáscara.

Asegúrate de comprar los huevos con la cáscara limpia e intacta.

Nunca utilices la cáscara del huevo para separar las yemas de las claras.

Cocina muy bien los alimentos elaborados con huevo. Por ejemplo, cuaja por completo las tortillas, especialmente en verano, o consérvala en la nevera hasta que vayas a consumirla.

En caso de que te guste la tortilla poco hecha, te recomendamos que utilices huevos pasteurizados. También es conveniente mantener en la nevera alimentos elaborados con huevos crudos hasta el momento de su consumo, como el alioli, el tiramisú, los batidos con huevo crudo, etc.

Cómo romper los huevos antes de freírlos

Toda la vida cascando huevos y resulta que lo llevamos haciendo mal desde el principio. Y seguro que una de las primeras recetas que aprendiste a cocinar fue un huevo frito o una tortilla francesa, ¿verdad? O incluso unos huevos revueltos para el desayuno, pero debes saber que has estado rompiendo mal la cáscara.

Para evitar seguir cometiendo este error, te contamos la forma correcta de romper los huevos, uno de los alimentos más versátiles de la cocina. Y es que existen miles de recetas, tanto dulces como saladas, que incluyen huevo en su elaboración.

Por este motivo, los huevos son consumidos con regularidad en todo el mundo, pues todas las recetas con huevo estás deliciosas. Sin embargo, es posible que durante la elaboración de alguna de ellas hayas roto los huevos en la misma sartén o en el bol donde estás cocinando simplemente por comodidad o para evitar ensuciar otro recipiente. Pues bien, debes saber que esto es un gran error que debes evitar a toda costa, y te contamos por qué.

Al cascar un huevo en el borde de la sartén, la cáscara podría romperse en trocitos muy pequeños y entrar en contacto con el interior. Esto desencadenaría que la yema acabe rompiéndose, o peor todavía, puede contaminar el huevo con las bacterias del exterior.

Para que esto no ocurra, lo ideal es romper el huevo en plano y ayudarte con los dedos con mucha delicadeza para abrir la cáscara. De esta manera, conseguirás un resultado mucho más limpio y la cáscara no acabará rota en pequeños pedazos.

En los casos en que cocines un huevo primero y después retires la piel, por ejemplo, un huevo cocido, esto no supondrá un problema. No obstante, si la receta que estás elaborando requiere que rompas el huevo crudo, mejor hacerlo como te hemos explicado para no generar residuos.

Para hacerlo correctamente, al romper el huevo en plano dale un golpe firme y seguro sobre la encimera y después ayúdate con los dedos para terminar de romper la membrana de los huevos. Verás que al hacerlo unas cuantas veces, te resultará más fácil que cascarlos en el borde de la sartén.

¿Por qué conviene romper los huevos de esta manera?

Los huevos son uno de los ingredientes que más nos pueden salvar de un apuro a la hora de cocinar. Esto es debido a que suelen cocinarse rápido y puedes conseguir una textura perfecta sin muchas complicaciones. Por eso es tan importante saber cómo cocinarlos y romperlos de forma segura.

Pero recuerda que la cáscara podría contener bacterias muy nocivas para el organismo, así que no olvides lavarte las manos antes y después de cascar los huevos. Además, recuerda hacerlo con suavidad para que no termines comiendo ningún trozo de cáscara de huevo que se te haya caído a la elaboración durante el cocinado.

No olvides estos consejos a la hora de cocinar cualquier receta donde tengas que cascar los huevos antes de cocinarlos. De este modo, romperás los huevos como un auténtico experto, así que ya puedes poner en práctica lo que has aprendido en este artículo. Ya sea para cocinar un huevo frito, una tortilla o la receta que sea, pues las opciones son casi infinitas, pero ten siempre en cuenta cómo debes romper un huevo de forma correcta.

