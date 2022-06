Este es el motivo por el que deberías meter tres bolas de papel de aluminio en la lavadora

El papel de aluminio no suele faltar en casi ninguna cocina de España. Siempre nos puede sacar de algún apuro a la hora de proteger los alimentos que vamos abriendo o para envolver los bocadillos. También suele dársele uso a la hora de preparar recetas en el horno. Pero más allá de la cocina también se le puede dar una utilidad que puede llegar a resultar desconocida para la mayoría.

Se le puede sacar partido para proteger las plantas de los insectos, limpiar la plancha, afilar las tijeras o acabar con las manchas de óxido. Incluso en las peluquerías se emplea a la hora de poner las mechas. Sin lugar a dudas, lo más sorprendente es darle uso en la colada. A simple vista puede parecer algo sorprendente, que puede dañar las prendas, pero la realidad es bien distinta.

Cada vez que ponemos la lavadora con la ropa sucia, este electrodoméstico va soltando cargas eléctricas que pueden llegar a provocar un cierto desgaste en los tejidos y hasta roturas en las prendas con el paso del tiempo. Para que esto no se produzca, es posible que en algunas casas recurran a las toallitas de secado. En el caso de que no las tengas porque se te haya agotado o simplemente porque no te gusten, tienes la posibilidad de recurrir a un truco casero que te resultará más barato. Y ahí es cuando entra en escena el papel de aluminio.

[Papel de aluminio y film, ¿cuál va mejor para cada cosa?]

Bastará con realizar tres bolas de papel de aluminio del tamaño aproximado de una mano. Las insertaremos en el interior de la lavadora junto a las prendas que vayamos a lavar. El proceso de lavado, como comprobarás a continuación no se verá alterado por la presencia de estas bolas.

Los pasos para lavar la ropa con las bolas de aluminio

En primer lugar hay que meter la ropa en la lavadora como solemos hacer siempre. Selecciona la colada para que no destiñan algunas prendas. A continuación hay que incorporar el detergente, el suavizante y todo aquello que suelas utilizar para conseguir los mejores resultados.

Tendremos a mano las tres bolas que hemos hecho con papel de aluminio y las colocaremos en el interior de la lavadora con las prendas que vamos a lavar. Para finalizar, solo habrá que poner el programa adecuado e iniciar el lavado. A partir de ahí ya no tendrás que preocuparte de nada hasta que finalice la lavadora.

Una vez que acabe el programa tendremos que tender la ropa. Nada más sacarla de este electrodoméstico hay que sacudirla bien. De esta forma tan sencilla podremos acabar con la electrificación. Y por el papel de aluminio no debes preocuparte en ningún momento, ya que no le causará ningún tipo de daño a la ropa, ni tampoco a la lavadora.

[Por qué lado se usa el papel de aluminio]

Por cierto, tampoco será preciso que gastes demasiado en papel de aluminio. Las bolas que hagas una vez pueden llegar a durarte hasta seis meses, así que no dudes en reutilizarlas todas las veces que vayas a hacer la colada.

Para reducir al máximo los problemas de electricidad con la lavadora, lo aconsejable sería emplear un programa corto de centrifugado o incluso evitarlo. Además, también sería interesante usar suavizante. Más suerte tendrán aquellos que dispongan de una lavadora con programa de secado incorporado.

Este consejo también puede utilizarse en la secadora, que es precisamente donde mayor carga eléctrica se concentra. Esto es así debido a que cuanto más se rocen las prendas entre sí estando secas, mayor es la carga generada. Hay que decir que existen un papel específico para la secadora que tiene este objetivo de reducir la electrificación, pero en el caso de que te quedes sin él siempre puedes recurrir al siempre tan socorrido papel de aluminio, que te sacará de algún apuro.

Otro truco casera para eliminar la electricidad de las prendas

Si después de probar el truco de las bolas de papel de aluminio tus prendas todavía siguen presentando electricidad estática, otra opción que existe pasa por usar laca para el pelo.

En primer lugar trata de echar un poco sobre una zona poco visible para comprobar que este producto no acabe afectando al tejido. En el caso de que le pueda afectar, descarta esta posibilidad.

Si al cabo de unos minutos compruebas que no sucede nada, entonces no dudes en aplicar un poco de laca en aquellas partes de la ropa en donde haya una mayor carga.

Características del papel de aluminio

El aluminio es un elemento químico se consigue de un material denominado bauxita tras el equilibrio de hierro y silicona, junto al 98,5% de aluminio. Está considerado un metal no ferromagnético, que no se magnetiza fácilmente. Al contar con una hoja flexible, también puede hacer la función de conductor del calor.

En lo que se refiere al papel de aluminio que se puede encontrar en cualquier supermercado, hay que destacar su capacidad para proporcionar un aislamiento prácticamente integral contra la humedad, la luz y los gases. Aunque se presente con una final, dispone de las suficientes propiedades para garantizar una cierta protección a la hora de conservar los productos que se vayan a envolver.

Es posible que muchos tengan dudas sobre cuál de las dos partes del papel de aluminio debe utilizarse. Hay que aclarar que las dos son válidas, ya que no existen apenas diferencias entre ambas caras. Solo el acabado en su fabricación.

Sigue los temas que te interesan