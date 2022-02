Cómo limpiar el hervidor de agua eléctrico en pocos segundos

En España, los hervidores de agua se han colado en nuestras vidas. Este electrodoméstico permite calentar agua en pocos segundos. Es una excelente opción para preparar tus infusiones, café, mate, tés helados o agua de distintos sabores. Aunque, por su uso común para preparar tés, también se les conoce como teteras eléctricas.

La facilidad y frecuencia de uso hacen que nos olvidemos de limpiarla con frecuencia y propiciando así la acumulación de cal o sarro. Para poder consumir tus preparaciones de forma saludable, es aconsejable eliminar esa cal incrustada del hervidor de agua eléctrico. Por ello, te mostramos los siguientes trucos caseros para dejarlo como el primer día. ¡No te pierdas este artículo!

La importancia de limpiar un hervidor de agua eléctrico

Todos los amantes de las infusiones, el café o el mate casi seguro tienen un hervidor de agua eléctrico o jarra en casa. Y debemos decir que, gracias a la facilidad y frecuencia con que se usa, no es de extrañar que se nos pueda olvidar limpiarlo a menudo, propiciando de este modo la acumulación de sarro y cal.

No obstante, debes tener cuidado, o podrías acabar con un hervidor de agua eléctrico con manchas verdosas o blanquecinas, e incluso mal olor. Tomar infusiones preparadas en un hervidor sucio y lleno de cal no es nada aconsejable, por eso, debes eliminar la cal incrustada. Y no solo por cuestión de salubridad, sino porque la acumulación de cal y suciedad acabará ralentizando el funcionamiento de aparato y, por ende, consumirá más energía de la habitual.

Así pues, tanto por tu salud como por ahorrar en tu factura de la luz, te mostramos los mejores remedios caseros para limpiar hervidor de agua eléctrico. Este aparato es un invento de lo más práctico, y el que tenga uno en casa seguro que lo utiliza a diario para hervir el agua del bebé o para preparar tés, infusiones, café soluble, etc. Y además de ahorrar energía, también ahorrarás tiempo al calentar el agua, por ejemplo, para cocer pasta antes de ponerla en la olla.

¿Comprendes ahora la importancia de mantener limpio tu hervidor de agua eléctrico? Eliminar la cal incrustada no solo es fundamental para que luzca limpio, sino que hay otra razón más relevante: cuanto más sucio esté el aparato, más energía gastará. Y como tiene una parte eléctrica, olvídate de lavar el hervidor a mano o en el lavavajillas. Entonces, ¿cómo limpiar hervidor de agua? ¡Toma nota!

Remedios caseros para eliminar la cal incrustada

En el mercado existen diversos detergentes, en especial los desengrasantes, muy eficaces para eliminar la cal incrustada de la jarra eléctrica. Sin embargo, también puedes limpiar hervidor de agua con productos o remedios caseros tan inocuos y naturales como el limón, el vinagre o el bicarbonato de sodio.

1. Vinagre blanco

El vinagre blanco es, muy probablemente, uno de los mejores productos para limpiar hervidor de agua eléctrico. Y es que sus propiedades para eliminar la cal incrustada son increíbles. Para limpiar la pava o jarra eléctrica con vinagre, puedes utilizar vinagre blanco tal cual o diluirlo con un poco de agua, según la cantidad de suciedad. Si la jarra está muy sucia, mejor utilizar vinagre solo para eliminar la cal incrustada siguiendo estos pasos:

Vierte dos o tres tazas de vinagre blanco especial para limpieza en el hervidor de agua eléctrico. Pon la tapa y deja que hierva entre 15 y 20 minutos. Pasado este tiempo, vacía el vinagre con mucho cuidado y aclara con abundante agua.

Este aclarado debería ser suficiente en caso de utilizar vinagre blanco, pero si has utilizado otro tipo de vinagre es probable que su olor permanezca tras el aclarado. En ese caso, te recomendamos que hiervas una tanda de agua en el hervidor para aclararlo y eliminar por completo el olor a vinagre.

2. Limón

Otro método excelente para limpiar hervidor de agua eléctrico es el zumo de limón. Este ingrediente también tiene múltiples propiedades, como que es antical, y para utilizar este remedio solo tienes que hacer lo siguiente:

Vierte el zumo de dos limones dentro del hervidor de agua eléctrico. Añade también dos tazas de agua, cierra la jarra y calienta hasta que la mezcla hierva. A continuación, apaga el hervidor y deja que la mezcla repose durante tres horas como mínimo. Vacía el hervidor y comprobarás que la cal ha desaparecido.

Lo mejor de este truco es que la jarra quedará reluciente, desinfectada y sin olor, así que es 100 % recomendable para la limpieza frecuente de este aparato.

3. Bicarbonato de sodio

Otro remedio casero para limpiar hervidor de agua es el bicarbonato de sodio. Para ello, mezcla dos cucharadas de bicarbonato, media taza de vinagre blanco y dos tazas de agua dentro de la jarra y deja que repose de 20 a 30 minutos. Esta limpieza debe hacerse en frío, así que asegúrate de que el hervidor este desconectado. Pasado el tiempo recomendado, retira la mezcla y enjuaga la jarra con agua fría en abundancia.

¿Cada cuánto tiempo debo limpiar hervidor de agua eléctrico?

Nuestra recomendación es que limpies tu hervidor de agua eléctrico una vez al mes o cada dos, según el uso que le des. Pero si está demasiado sucio o nunca lo has limpiado antes, recuerda utilizar solamente vinagre blanco.

En cambio, si solo quieres prevenir la acumulación de cal y otros gérmenes, te recomendamos limpiar hervidor de agua con limón, como mínimo, una vez por semana. Por último, sigue el siguiente proceso de limpieza antes de usar el hervidor por primera vez:

Retira las etiquetas, limpia el exterior con un paño húmedo y seca bien. Después, calienta agua y tírala tres veces o más. Si lo indican las instrucciones, lava el filtro y vuelve a colocarlo antes de hervir el agua. Repite esta operación si estás un período prolongado si utilizar el dispositivo.

