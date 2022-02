Cómo debes lavarte el pelo para no tener nada de caspa

Así te debes de lavar el pelo para no tener caspa.

La caspa consiste en un tipo de dermatitis seborreica que aparece en el cuero cabelludo. Sin embargo, en España, lo que más suele preocuparnos es el problema estético que supone, ya que afecta a un gran número de personas. Las razones de su aparición son muy diversas, como lavarse el pelo de forma incorrecta o utilizar productos inadecuados.

Por lo tanto, lo mejor es aprender a lavarse el pelo para prevenir la aparición de caspa, porque a pesar de los numerosos estudios realizados, a día de hoy se desconoce la auténtica razón de su aparición. ¡Descubre cómo hacerlo!

Trucos y consejos para prevenir la aparición de caspa

Lo mejor para evitar la aparición de caspa es seguir ciertas rutinas, como lavarse el pelo con los productos adecuados. Además, debes asegurarte también de limpiar el cuero cabelludo de forma correcta, de lo contrario, tu pelo pagará las consecuencias.

La mayoría de las personas piensan que la aparición de caspa podría estar relacionada con los estados emocionales del individuo. Esto no es del todo así, aunque es cierto que esta afección puede complicarse en periodos de mucho estrés.

A continuación, te mostramos unos consejos para lavarte el pelo y evitar tener caspa, pues la mejor manera de combatir esta indeseada y antiestética afección, es prevenir su aparición. Para ello, sigue estos pasos:

Procura no lavarte el pelo amontonándolo en la zona alta de tu cabeza. Si lo haces así, te costará mucho más lavarlo y lo enredarás demasiado. Lo mejor es comenzar por las puntas y terminar con el cuero cabelludo .

. A la hora de lavar el cabello, céntrate sobre todo en el cuero cabelludo, ya que esta zona es donde se genera más caspa y grasa. Por lo tanto, para lavarse el pelo y no tener caspa hay que prestar atención a la piel y aplicar un poco de champú en las puntas.

Después de lavarte el pelo, evita secar el cuero cabelludo frotando con una toalla, pues podrías generar descamaciones y lesiones que generarían la aparición de caspa.

evita secar el cuero cabelludo frotando con una toalla, pues podrías generar descamaciones y lesiones que generarían la aparición de caspa. Por último, lavarse el pelo todos los días para no tener caspa no daña nuestro cuero cabelludo. Y es que, según los expertos en el cuidado del cabello, nuestro cuerpo genera grasa natural a diario para evitar su descamación.

Estas sencillas recomendaciones para prevenir la caspa te ayudarán a evitar su aparición, la cual suele estar ocasionada por el uso de productos inadecuados o una mala higiene. Del mismo modo, existen remedios naturales muy eficaces contra la caspa, como por ejemplo la sal.

Es cierto que hay a tu disposición multitud de productos anticaspa, pero también puedes optar por ingredientes naturales francamente efectivos contra la caspa. Como hemos comentado, la sal contiene excelentes propiedades para nuestro cabello, pues puede exfoliar el cuero cabelludo sin provocar daños en la piel gracias a su composición.

Malos hábitos que pueden llenar tu cabeza de caspa

Seguro que más de una vez te has preguntado: ¿por qué tengo caspa? Pues bien, puedes culpar a la genética, pero la verdad es que el único responsable de tener caspa eres tú mismos. Esas embarazosas descamaciones son la consecuencia de unos malos hábitos de higiene personal, algo que, por otra parte, es bueno, ya que significa que puedes evitar y tratar este problema fácilmente.

Por eso, queremos mostrarte algunos malos hábitos que podrían ser el origen de la caspa, así que deberías evitarlos a toda costa para mantener tanto los folículos pilosos como el cuero cabelludo en perfecto estado de salud. ¡Toma nota!

1. Usar demasiado o muy poco champú

No uses champú a diario, pues su función consiste en eliminar el exceso de restos de productos capilares, aceites y suciedad. Un simple enjuague con agua cumplirá con esta función, reservando el uso de champú cada dos o tres días. Si no lo haces, resecarás el cuero cabelludo y tu propio pelo, eliminando los aceites naturales necesarios para mantenerlo fuerte, sano y nutrido. Además, tu piel también se descamará, y tu pelo acabará seco y sin brillo con el tiempo.

Pero cuidado, porque tampoco es bueno utilizar poco champú, ya que los restos de productos y la suciedad acumulada acabarán por asfixiar los folículos pilosos y las células sanas de tu piel. Como consecuencia, la piel se descamará y el pelo se tornará graso, así que lo ideal es mantener un equilibrio perfecto en lo que al uso de champú se refiere.

2. No utilizar acondicionador

Utilizar champú dos veces por semana es una buena opción para prevenir y gestionar los problemas relacionados con la caspa de forma regular. No obstante, procura que incluya sulfuro de selenio y piritiona de zinc entre sus ingredientes.

Además, deberías utilizar acondicionar para tu pelo a diario, independientemente de cuándo utilices champú, y siempre después de este. La razón es porque el acondicionador aporta vitaminas y nutrientes al pelo y cuero cabelludo, proporcionando mayor hidratación y previniendo su resecación.

3. Prescindir de la protección solar

La dermis del cuero cabelludo ha de ser tratada de igual forma que la piel del resto del cuerpo. Y esto es todavía más importante para aquellos que tengan el pelo corto, los cuales deberían utilizar crema hidratante con protección o protector solar sobre el cuero cabelludo. Tranquilo, la apariencia de tu cabello no se verá afectada.

Para medias melenas o cabellos largos, esto podría generar grasa, así que mejor optar por un protector solar especial para el pelo y resguardar el cuero cabelludo de los filtros UV. Puedes aplicarlo por la mañana después de la ducha para una protección idónea.

4. Ignorar los síntomas

Si estos trucos para la caspa no funcionan en tu caso, no ignores los síntomas, pues tu problema podría ser una dermatitis seborreica o una infección de hongos. En estos caso, mejor visitar al dermatólogo de inmediato para comenzar un tratamiento adecuado.

