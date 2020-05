Cómo lavar una almohada viscoelástica de forma correcta

Los expertos recomiendan lavar los colchones, somieres y almohadas una vez al mes como mantenimiento. Por eso, queremos mostrarte cómo lavar una almohada viscoelástica pues, al igual que los colchones y las sábanas, retienen gran cantidad de suciedad, ácaros y sustancias tóxicas para la salud.

Muchas personas piensan que no hay que lavar nada más que la funda, pero debemos lavar toda la almohada. Esta va acumulando cierta humedad que puede generar la proliferación de ácaros y agentes infecciosos, así que no te pierdas detalle, te contamos cómo hacerlo.

Consejos para lavar una almohada viscoelástica

Una almohada viscoelástica suele estar elaborada con un material sintético, la espuma viscoelástica. Esta espuma está diseñada para aguantar altas presiones, además de tener su famoso efecto memoria o memory foam. Lo normal es encontrar dos tipos de almohadas viscoelásticas: las transpirables y las moldeadas. Debes tener en cuenta que, según el tipo de material y la densidad de la espuma, tendremos que lavarla de una forma u otra.

Las transpirables se pueden lavar a máquina, pero asegúrate de que en la etiqueta no diga lo contrario, en cuyo caso no debes hacerlo.

Las moldeadas, en cambio, no se pueden meter en la lavadora, de lo contrario, acabaríamos con su peculiar efecto memoria.

A pesar de todo esto, te recomendamos los siguientes consejos para que lavar una almohada viscoelástica no se convierta en un auténtico quebradero de cabeza:

Algo fundamental que debes tener presente es asegurarte de que la almohada viscoelástica se puede lavar, así evitarás estropearla si no lo haces bien. No utilices productos agresivos para lavarla, con un poco de jabón neutro en un barreño con un poco de agua tibia será suficiente. A pesar de que en la etiqueta nos diga que se puede lavar en la lavadora, nuestro consejo es que lo hagas a mano para evitar problemas. Sécala bien para evitar la proliferación de humedad.

Cómo eliminar derrames

Si te ha ocurrido alguna vez que has derramado algún producto en la almohada viscoelástica y no has sabido como eliminar la mancha, presta atención a estos trucos sencillos y eficaces que pueden sacarte de más de un apuro.

No esperes a que el vertido penetre en la almohada, seca enseguida con un paño seco o papel de cocina para que absorba todo el líquido posible.

Frota la mancha después de secarla con un paño húmedo y un poco de detergente suave para deshacerte de la mancha y evitar que se siga extendiendo.

Cuando hayas sacado por completo la mancha, seca la almohada con un secador si no puedes hacerlo en el exterior. Más adelante te mostramos cómo hacerlo de manera correcta.

Cómo eliminar los malos olores

Las almohadas viscoelásticas no deberían emitir ningún tipo de olor, por lo que si notas un ligero olor en ella y la lavaste hace poco tiempo, no pienses todavía en tirarla, pues tiene solución. En primer lugar, existen muchos ambientadores que neutralizan los olores, incluso algunos de ellos tienen una acción desinfectante que puede ayudarte a solucionar este problema.

No obstante, si quieres que el olor desaparezca de forma eficaz, puedes añadir al ambientador bicarbonato de sodio, un potente remedio para eliminar los malos olores. Es tan sencillo como extender el producto sobre la almohada viscoelástica sin la funda y deja actuar de 15 a 30 minutos. A continuación, retira el producto con la ayuda de una aspiradora.

Otro gran aliado para limpiar almohadas es la luz del sol, que ayuda a que se refresquen, se liberen de microorganismos y bacterias, ácaros y polvo. Y es tan sencillo como poner la almohada a la luz del sol y verás que queda como nueva.

¿Y cómo seco una almohada viscoelástica?

Después de lavar una almohada viscoelástica debes secarla muy bien con una toalla para empapar toda la humedad que contenga. También puedes dejarla en un lugar que esté en contacto directo con el sol, como hemos dicho antes, así podrá secarse de una manera más rápida.

Si en el lugar donde vives hay mucha humedad o es invierno y necesitas lavar una almohada viscoelástica y secarla lo antes posible, puedes probar lo siguiente: una aspiradora con un cepillo de cerdas suave. Pero úsala con cuidado y poco a poco extremando las precauciones.

Una vez más, no olvides leer la etiqueta con las recomendaciones del vendedor, tanto para lavarla como para secarla. Y por supuesto, ha de estar seca por completo antes de ponerle de nuevo la funda y volver a utilizarla. Si es necesario, puedes recurrir al secador, como dijimos antes.

Recomendaciones para su cuidado

Utiliza una buena funda para tu almohada viscoelástica. De este modo, evitarás tener que lavarla muy a menudo. Lo mismo deberías hacer con tu colchón, usar un cubre colchones para mantenerlo limpio durante más tiempo.

En caso de que te haya quedado alguna duda sobre cómo debes lavar una almohada viscoelástica y no consigas la respuesta en las instrucciones, otra opción es ponerte en contacto con el fabricante. Él podrá aclarar tus dudas antes de meter la pata.

Es muy recomendable que revises de forma periódica el estado de la almohada viscoelástica, sobre todo en verano, así podrás aumentar su vida útil todo lo posible.

Ahora ya conoces la mejor manera de limpiar y cuidar tu almohada viscoelástica. Para que pueda seguir acompañándote en tus mejores sueños.