El infalible truco de la pasta de dientes para eliminar la grasa pegada de la rejilla del horno

El horno es uno de los electrodomésticos más empleados en España, pero su limpieza puede resultar un desafío, especialmente cuando se trata de quitar la grasa pegada en la rejilla. Si has intentado varios métodos sin éxito, no te preocupes, ¡tenemos una solución fácil y efectiva para ti!

En este artículo, te mostraremos cómo quitar la grasa pegada en la rejilla del horno usando una pasta dental. Sí, has leído bien, la pasta dental puede ser tu mejor aliada para mantener tu horno limpio y reluciente. Además de ser una solución económica y ecológica, este método es seguro y no daña la superficie de la rejilla. Sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo paso a paso y obtener resultados sorprendentes.

¿Cómo quitar la grasa pegada en la rejilla del horno? La solución está en la pasta dental

Como seguro que ya debes saber, o has intuido, hay muchísimos productos que empleamos a diario para la higiene personal que podemos utilizar para limpiar el hogar. Uno de esos productos es la pasta dental. Esta pasta contiene flúor y un gran poder blanqueante. Pero, lo mejor de todo es que también es un poderoso antibacteriano. Así, resulta uno de los más adecuados para acabar tanto con la suciedad como con las bacterias.

Para limpiar el horno con este producto, simplemente debes seguir los siguientes pasos: lo primero que vas a tener que hacer es cortar una esponja en tiras. No importa si es una esponja nueva o vieja, siempre que te asegures de que está limpia y no contiene restos de comida u otros productos.

Una vez tienes la esponja cortada, es momento de colocar la pasta dental en las ranuras de la rejilla del horno. No escatimes en producto y deja que este envuelva bien todas las ranuras y por completo. Y, una vez ya lo tienes, el siguiente paso es usar la esponja para pasarla por las ranuras. Haz un poco de presión para obtener mejores resultados en poco tiempo. Una vez tengas este paso hecho, ya puedes pasar a utilizar un trapo para eliminar la pasta de dientes. Para ello, es importante que humedezcas el trapo en agua caliente y lo frotes suavemente por las zonas que limpiaste. De este modo, vas a eliminar todos los restos de pasta dental y la rejilla te va a quedar como nueva.

Ten en cuenta que este truco funciona tanto para los hornos de gas como con los eléctricos, por lo que no vas a tener problema alguno para limpiarlos con este producto. Si lo pruebas, ya no vas a querer otros productos. ¡Te lo aseguramos!

Otros usos de la pasta dental en casa

Además de ser una herramienta útil para la limpieza del horno, la pasta dental tiene muchos otros usos sorprendentes que quizás no conozcas. Aquí te presentamos algunos ejemplos:

Limpiar joyas: la pasta dental es un limpiador de joyas natural y efectivo. Para ello, solo debes frotar una pequeña cantidad de este producto sobre tus joyas con un cepillo suave. Seguidamente, enjuágalas con agua tibia y sécalas con un paño suave. Verás cómo tus joyas vuelven a brillar.

la pasta dental es un limpiador de joyas natural y efectivo. Para ello, solo debes frotar una pequeña cantidad de este producto sobre tus joyas con un cepillo suave. Seguidamente, enjuágalas con agua tibia y sécalas con un paño suave. Verás cómo tus joyas vuelven a brillar. Eliminar manchas en la ropa: aplica una pequeña cantidad de pasta dental en la mancha, frota suavemente con un cepillo y luego lava la prenda como de costumbre. La pasta dental es especialmente efectiva para eliminar manchas de café, té o vino tinto: las manchas que suelen ser más complicadas de limpiar.

aplica una pequeña cantidad de pasta dental en la mancha, frota suavemente con un cepillo y luego lava la prenda como de costumbre. La pasta dental es especialmente efectiva para eliminar manchas de café, té o vino tinto: las manchas que suelen ser más complicadas de limpiar. Aliviar picaduras de insectos: la pasta dental también se usa para aliviar la picazón y la inflamación causadas por picaduras de insectos. Si quieres utilizarla en este caso, solo debes aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada y dejar actuar durante unos minutos. Por último, ya solo te queda enjuagarla con agua fresca.

la pasta dental también se usa para aliviar la picazón y la inflamación causadas por picaduras de insectos. Si quieres utilizarla en este caso, solo debes aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada y dejar actuar durante unos minutos. Por último, ya solo te queda enjuagarla con agua fresca. Eliminar el mal olor de las manos: después de cocinar con ingredientes con olor fuerte como cebolla o ajo, frota tus manos con pasta dental antes de lavarlas con agua y jabón. La pasta dental eliminará el mal olor de tus manos.

después de cocinar con ingredientes con olor fuerte como cebolla o ajo, frota tus manos con pasta dental antes de lavarlas con agua y jabón. La pasta dental eliminará el mal olor de tus manos. Limpiar las teclas del piano: si eres de los que tiene un piano en casa, seguro que sabes lo mucho que cuesta limpiar teclas, sobre todo, las de color blanco. Bueno, pues la pasta de dientes es también un gran aliado en estos casos. Para ello, solo debes pasar un poco de pasta de diente sobre ellas con un paño suave. Luego, limpia con un paño húmedo y seca cuidadosamente. La pasta dental ayudará a mantener tus teclas limpias y brillantes.

Estos son únicamente algunos de los muchos usos sorprendentes de la pasta dental. ¡Prueba alguno de ellos y descubre por ti mismo lo útil que puede ser la pasta dental en tu hogar!

Como puedes ver, la pasta de diente es uno de los productos más versátiles que puedes tener en casa. Su acción blanqueante y antibacteriana la hace un producto estrella a la hora de limpiar en casa. No solamente es más económico que muchísimos otros productos que puedas comprar, sino que también es de lo más efectivo. Y, lo mejor de todo, es que no importa la marca que uses: puedes hacerte hasta con la más barata y verás que los resultados son los mismos. No lo dudes y prueba la pasta de diente para limpiar tus instrumentos de música, las joyas, los hornos y microondas, etc. ¡Los resultados te van a sorprender!

