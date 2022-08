Cómo hacer que el salmorejo aguante más tiempo en el frigorífico

Con la llegada del verano a España es habitual disfrutar de uno de las mejores elaboraciones para combatir el calor, como es el caso del salmorejo. Junto al gazpacho, es uno de los platos más veraniegos.

Es un plato que se puede encontrar con una gran facilidad en muchas de las cartas y menús de los bares y restaurantes españoles, pero también es posible prepararlo uno mismo en su propia casa. Por este motivo, te traemos una serie de recomendaciones para que sepas cómo hacer que el salmorejo aguante más tiempo en la nevera y le consigas sacar un mayor partido a este plato.

La mejor forma de conservar el salmorejo

Si en alguna ocasión has preparado salmorejo en tu propia casa, seguro que te has preguntando cuál es la mejor manera de poder conservarlo para que dure más tiempo. A la hora de guardarlo en la nevera para evitar que se estropee hay varios aspectos a tener en cuenta.

Para empezar, hay que ser consciente de que se debe conservar en un recipiente tipo tupper que esté cerrado en el interior de una nevera. Además, no debe haber demasiado aire en su interior, ya que el aire provoca que se generen bacterias que pueden estropear la elaboración. Por ello, se recomienda ir guardándolo cada vez en recipientes de menor tamaño según se va consumiendo, de manera que entre cada vez una menor cantidad de aire.

No es un gazpacho

A la hora de preparar un salmorejo es importante saber que no es un gazpacho, y por este motivo, aunque existen muchas semejanzas entre una y otra elaboración, en el caso del salmorejo no se deben usar ni pimiento, ni pepino ni vinagre.

Cuidado con el aceite

Muchas de las personas que se deciden a preparar un salmorejo en su propia casa acaban por estropear un plato por no hacer uso de los ingredientes apropiados para dicha elaboración. Uno de los errores más comunes es el de no hacer uso del aceite apropiado.

Los expertos en este plato aseguran que siempre se debe utilizar aceite de oliva virgen extra, evitando hacer uso de cualquier otro tipo de aceite.

Tomates maduros y pelados

Si tras hacer un salmorejo en tu propia casa te has percatado de que el resultado final no es el que esperabas y que no te queda como otros que has probado, puede deberse a que no has utilizado los tomates más apropiados para ello. En este sentido, es importante recalcar que deben usarse tomates maduros y previamente pelados.

Pan con textura consistente

Para evitar que te pueda quedar un salmorejo demasiado líquido es necesario utilizar un pan con textura consistente. Esto debes tenerlo en cuenta a la hora de comprar el pan para preparar tu receta, siendo muy importante una buena elección para conseguir el mejor resultado final.

Corta adecuadamente el ajo

Otra de las recomendaciones a tener en cuenta para conseguir el mejor salmorejo posible pasa por cortar adecuadamente el ajo. El proceso es tan simple como empezar por partir el ajo en dos y posteriormente quitar el germen que hay en el interior del mismo. Una vez hecho esto, podrás continuar sin problemas con tu preparación.

Trituración del salmorejo

Conseguir el salmorejo perfecto implica tener en cuenta diferentes aspectos relativos a su elaboración. Para que tenga la misma textura que te puedes encontrar en cualquier restaurante o taberna es importante que sepas cuánto tiempo debes triturarlo en el robot de cocina o batidora. El tiempo exacto de trituración del salmorejo es de 8 minutos.

El topping del salmorejo

Cada vez es habitual que nos encontremos con diferentes toppings en los salmorejos que se preparan en bares y restaurantes. Además del típico chorro de aceite de oliva que marca la tradición que rodea a este plato, hay dos ingredientes básicos que se pueden utilizar para darle el toque final. Hablamos de las virutas de jamón serrano y de los trozos de huevo cocido. Con ellos conseguirás darle el toque definitivo a este plato que es perfecto para consumir durante los meses más calurosos del año.

Tiempo de enfriamiento en la nevera

Uno de los errores más comunes a la hora de proceder a la preparación de un salmorejo tiene que ver con el tiempo de enfriamiento de la elaboración tras haberlo terminado de preparar; y es que en muchas ocasiones no se deja el tiempo suficiente entre finalizar la receta y su consumo.

Para que tenga la temperatura óptima para disfrutarlo, se recomienda que se introduzca en la nevera durante un mínimo de 6 horas antes de comerlo. De esta manera, tendrá esa temperatura fresca que se necesita para poder disfrutar de la elaboración durante los meses de verano.

La importancia de utilizar ingredientes de calidad

En cualquier preparación que se precie es fundamental la correcta elección de los ingredientes para poder disfrutar del máximo sabor en cada plato. Para conseguir el mejor salmorejo deberás utilizar ingredientes de calidad, de forma que podrás conseguir un resultado final mucho más rico.

Además, si sigues el resto de recomendaciones que te hemos indicado podrás lograr que el salmorejo aguante durante más tiempo en perfecto estado en la nevera, además de que cuando lo vayas a consumir no tenga nada que envidiar al que puedas encontrar en cualquiera de los bares, restaurantes o tabernas que puedas encontrar a lo largo de todo el territorio nacional, donde es una de las elaboraciones estrella del verano.

