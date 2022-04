Cómo hacer las patatas fritas clásicas al estilo McDonald’s

En España, las patatas fritas de McDonald’s son uno de los productos más exitosos de la cadena de comida rápida. Alargadas, doradas, con una textura tierna por dentro y crujientes por fuera, con una buena dosis de sal, son el acompañamiento perfecto en cualquier de los menús que escojamos. Incluso son un delicioso y adictivo tentempié que se pueden consumir por sí solas. ¿Quién no querría replicarlas en su propia casa para comerlas a cualquier hora?

El secreto de las patatas de McDonald’s

Por suerte, TikTok, la red social del momento, nos avanza todos los secretos imaginables. Lo que comenzó siendo una plataforma para coreografías y retos de baile, ahora acoge todo tipo de temáticas, y es también una mina de oro para los amantes de la gastronomía.

Existen miles de perfiles donde podemos encontrar todo tipo de recetas, desde las más clásicas a las más sorprendentes. Las grandes empresas de alimentación como McDonald’s también tienen su hueco en TikTok, en este caso a través del usuario @essentialmcdonalds.

El video viral de las patatas fritas de McDonald’s

En esta cuenta, la cadena de comida rápida publica periódicamente algunas recetas o informaciones curiosas sobre sus restaurantes, el funcionamiento de su maquinaria y la empresa en general. Más de 1,3 millones de seguidores siguen al momento las publicaciones de @essentialmcdonalds y muchas de ellas se hacen virales, superando en algunos casos la friolera de 24 millones de reproducciones. Uno de estos videos fue el de la preparación del los famosos 'nuggets', y la otra la de las patas fritas que tanto gustan.

Freír durante 30 segundos y agitar

El video muestra solamente el proceso de fritura de las patatas, que es una parte importante para el resultado final, pero no sabemos nada de las patatas, antes de eso, ya que llegan en bolsas congeladas a los restaurantes. Se preparan en grandes freidoras con cesta metálica, y se introducen con el aceite bien caliente. Se fríen primero durante 30 segundos y a continuación se retiran y se agita la cesta para que no se peguen entre sí.

Después se vuelven a poner en la freidora y se mantienen hasta que se cumplan tres minutos en total. Al finalizar se vuelve a agitar la cesta para eliminar el exceso de aceite y se espolvorean con sal.

Cómo hacer las patatas de McDonald’s en casa

Para hacer estas patatas en casa, necesitaríamos una freidora para seguir el mismo proceso. En el caso de no contar con este electrodoméstico, podemos freírlas en sartén, pero en pequeñas cantidades para que no se peguen, ya que no podemos agitarlas como en el caso de la cesta de la freidora. Otra opción interesante es usar una cesta de rejilla para sartén.

El truco para las patatas naturales

Si no queremos usar patatas congeladas y preferimos intentar conseguir las patatas fritas de McDonald’s con patatas naturales podemos aplicar el siguiente truco. Se trata de cocer las patatas antes de freírlas. Cortamos las patatas en bastones finos y las hervimos durante ocho minutos en agua a la que habremos añadido una cucharada de azúcar, dos cucharaditas de sal y media cucharada de vinagre. Una vez cocidas, se escurren y se ponen a freír hasta que estén doradas.

