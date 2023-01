Cómo hacer una mousse de chocolate de escándalo en menos de cinco minutos

Uno de los postres que más nos gusta en España es la mousse de chocolate y aunque seguro que todos conocéis alguna receta de este postre, hoy os vamos a enseñar la técnica para que aprendáis cómo hacer la mousse de chocolate perfecta.

Un postre ideal para los más chocolateros

Una buena mousse de chocolate, que esté bien hecha, no tiene nada que envidiar a ningún otro postre de su categoría, por lo que no es de extrañar que sea una de las recetas más buscas en cualquier época del año. Aunque en la actualidad se pueden encontrar diferentes preparaciones con el mismo nombre, la mousse de chocolate clásica cuenta con una serie de ingredientes básicos y sencillos que están presentes en cualquier cocina.

Gracias a una combinación de mantequilla, huevos, chocolate y azúcar podemos conseguir un postre que es perfecto, especialmente para los más chocolateros.

Se trata de un postre irresistible tanto por su sabor como por su textura esponjosa, un detalle que marca la diferencia con respecto a otras recetas. Además, para poder conseguir una mousse perfecta, tan solo hay que tener en cuenta una serie de consideraciones y seguir los pasos tal cual indica la receta.

Ingredientes

La receta típica de la mousse de chocolate tiene su origen en Francia, ya que apareció en el recetario Les soupes de la cour allá por el año 1755, y en la actualidad se consume durante todos los meses del año. La esponjosidad que le caracteriza viene dada por las claras a punto de nieve, que le dan ese aspecto diferenciador. El resultado de la receta es un delicioso postre de chocolate de espuma ligera y sabroso.

Para su preparación se necesitan una serie de ingredientes muy sencillos de conseguir, como son los siguientes:

160 gramos de chocolate en tableta para postres, con un 70% de cacao.

50 gramos de mantequilla sin sal.

2 huevos talla L (grandes).

Una pizca de sal.

Azúcar (en función del chocolate que se haya elegido).

Cómo preparar la mousse de chocolate

En este caso vamos a hablar de una receta de mousse de chocolate hecha con un chocolate negro, que ofrezca un sabor intenso, pero si lo prefieres puedes optar por usar la misma receta pero sustituyendo este tipo de chocolate por un chocolate con leche o un chocolate blanco. Para los amantes de este último, pueden preparar esta receta con frambuesas u otras recetas de postres caseros con sabor a vainilla.

En este caso vamos a proceder a derretir la mantequilla como primer paso, para luego poner el chocolate troceado de la tableta de chocolate y la mantequilla en un bol. Se puede hacer al baño maría o en el microondas, según se prefiera.

Una vez hecho lo anterior, es el momento de separar las claras de las yemas, añadiendo éstas últimas a la mezcla de chocolate y mantequilla cuando se haya enfriado un poco. Se deben montar las claras, primero a una velocidad lenta y luego más rápido.

Cuando están casi montadas será el momento de agregar poco a poco el azúcar y seguimos batiendo hasta que estén bien firmes y brillantes, como para poder hacer un merengue. En este caso, para conseguir una textura más esponjosa para el mousse de chocolate, se debe comenzar con una velocidad baja y posteriormente batir las claras de una manera enérgica.

Una de las claves para conseguir la mejor mousse de chocolate lo ideal es que se haga en varias tandas. Esto se conseguirá batiendo bien hasta conseguir que tengamos un merengue brillante y sin restos de los diferentes granos de azúcar, hasta el punto de nieve. En el bol del chocolate y la mantequilla se deben echar las yemas y batir para que todos los ingredientes se mezclen perfectamente.

Gracias al hecho de prepararlo en varias tandas, se podrá obtener la textura característica de la mousse, y es que, si el proceso de emulsión no es el correcto, puede que algunas de las partes no estén integradas de una manera homogénea. Esto podría provocar que haya texturas demasiado fluidas o arenosas; y otro de los errores habituales es no incorporar el aire suficiente a la emulsión, provocando de esta manera texturas que sean demasiado pesadas y densas.

Posteriormente, ya llegando al último paso de la elaboración de la mousse de chocolate, habrá que asegurarse que la emulsión preparada con mezcla de chocolate, mantequilla y claras tiene el resultado de una crema uniforme. Para ello habrá que terminar vertiéndola en un molde e introducirla en la nevera para dejar que repose durante varias horas.

Una vez pasado este tiempo la mousse de chocolate casero estará lista y será ideal para poner un toque dulce al final de tus almuerzos. Una vez lista la mousse solo tendrás que repartirla en los recipientes en los que se vaya a consumir.

Para darle un toque decorativo final puedes rayar un poco de chocolate por encima, para lo cual solo tendrás que coger una onza de chocolate y rayar como si la estuvieses pelando, de forma que se generen unas risillas de chocolate con las que podrás darle el toque final a este postre tan sabroso.

