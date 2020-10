Cómo hacer masa de pizza sin gluten, la receta más fácil y rica

Según la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), en España el 1% de la población es celiaca. Hasta un 75% de quienes padecen este trastorno digestivo está sin diagnosticar. Así que si tienes dudas y sospechas de que puedes ser celiaco, lo más recomendable es acudir al especialista para que te de un diagóstico.

Una de las recetas de las que deben prescindir los celiacos es la pizza, algo que no es nada fácil de explicar a un niño. Sin embargo, ahora es posible elaborar masa de pizza sin gluten para que tanto mayores como pequeños puedan disfrutar de ella.

En el siguiente artículo aprenderás a elaborar pizza sin gluten para celiacos de varias formas distintas, pero todas crujientes y deliciosas. Además, para que te sea más fácil darle forma y quede más auténtica, siempre puedes recurrir a una bandeja para pizzas. ¡Descubre cómo elaborar pizza sin gluten para celíacos!

Masa de pizza sin gluten con solo 3 ingredientes

Es cierto que esta base no quedará tan esponjosa como una tradicional, pero es bastante más saludable y se prepara en un santiamén, pues no necesita fermentar. Por este motivo, tampoco es necesario añadirle levadura ni agua caliente. No obstante, antes de mostrarte cómo elaborar esta masa de pizza sin gluten, toma nota de los siguientes consejos:

No es necesario utilizar harina de trigo sarraceno aunque sea la que vamos a emplear en esta receta de pizza sin gluten. Podéis usar otros tipos como harina de arroz, de garbanzo o cualquier otra libre de trigo .





. La cantidad de agua no será la misma, pues dependerá del tipo de harina que utilices o incluso de la propia marca.





Ten en cuenta que la sal es opcional, pero le dará mucho más sabor a la masa de pizza sin gluten.





pero le dará mucho más sabor a la masa de pizza sin gluten. Si quieres, puedes añadir alguna grasa saludable, como aceite de oliva, todo dependerá de tus gustos.

Y ahora sí, es el turno de pasar a la receta de pizza sin gluten con harina de trigo sarraceno. Para la elaboración de esta base solo necesitarás tres ingredientes, es muy baja en grasa y se prepara en un santiamén. ¡No te la pierdas!

Ingredientes:

280 g de harina de trigo sarraceno

1 cucharadita de sal marina

125 ml + 2 cucharadas de agua

Instrucciones:

Para empezar, precalienta el horno a 200 ºC.



Coloca todos los ingredientes dentro de un bol y remueve con la ayuda de una cuchara. Después, amasa con tus propias manos hasta obtener una masa homogénea. La cantidad de agua es orientativa, pero es posible que tengáis que añadir más o menos según vaya quedando la masa. Por eso, es recomendable que la echéis poco a poco, de manera que si la masa queda seca solo tendréis que añadir más agua y, si queda pegajosa, más harina.



A continuación, enharina una superficie amplia y plana, como la encimera de tu cocina, y estira la masa ayudándote con las manos o un rodillo hasta darle forma de pizza.



Cuando esté lista, pon la masa de pizza sin gluten en una bandeja especial para pizza o una bandeja de horno con papel vegetal y hornea durante cinco minutos.



Pasado este tiempo, saca la base del horno, decora con el resto de los ingredientes y vuelve a poner la pizza sin gluten para celiacos a hornear unos 5 o 10 minutos más. El tiempo variará en función de los ingredientes seleccionados o de cómo te guste más.

Bandeja de horno para pizza

Receta de masa de pizza sin gluten fácil y muy crujiente

Esta otra receta de pizza sin gluten también es fácil de elaborar, y quedará extra crujiente y tan deliciosa que te costará creer que es apta para celiacos. Y es que comer sin gluten no es nada sencillo, además de incrementar el gasto cuando hacemos la compra.

De este modo, cualquier persona con intolerancia al gluten debe prescindir de ingerir cereales como el trigo, la cebada, el centeno o la avena. La razón es porque esta enfermedad se produce cuando una persona presenta intolerancia a la gliadina, una proteína que contienen estos cereales.

Por ello, las personas celíacas tienen que evitar ingerir alimentos con gluten, pero hoy en día existen muchas alternativas. Aunque también es cierto que, a veces, son mucho más caras. De hecho, una persona celíaca gasta una media de 1.000 euros anuales en hacer la compra.

Una buena forma de evitar esto es elaborar algunas recetas en casa, así controlarás también los ingredientes y sabrás lo que lleva en realidad. Además de ahorrar mucho dinero, comerás más sano. Y sin más dilación, apunta esta receta de pizza sin gluten que te dejará sin palabras.

Ingredientes:

250 g de harina de arroz

50 g de tapioca molida

28 g de lavadura fresca

200 ml de agua a 40 ºC

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar

Una pizca de sal

Preparación de la masa de pizza sin gluten:

Disuelve la levadura fresca en el agua con el azúcar y deja que repose 10 minutos. Mientras, tamiza la harina con un colador y mézclala con la tapioca.



Pon a precalentar el horno a 180 ºC.



Pasados los 10 minutos, añade la harina al agua, el aceite de oliva y también la sal. Bate muy bien hasta conseguir una masa homogénea y que los ingredientes queden bien integrados. Entonces, deja reposar la masa de pizza sin gluten 10 minutos más tapada con un paño.



A continuación, añade un poco de harina de arroz en tu lugar de trabajo y haz una bola con la masa. Trabájala primero con las manos y después, extiéndela con un rodillo o una botella de cristal vacía.



Amasa durante cinco minutos más o menos hasta conseguir que la masa tenga una textura elástica en lugar de pegajosa. Si lo consideras necesario, puedes añadir más harina de arroz a la superficie hasta que deje de pegarse.



Una vez tengamos lista la masa, solo nos queda añadir los ingredientes al gusto y hornear durante, aproximadamente, 15 minutos a 180 ºC. ¿Qué pizza sin gluten para celiacos te ha gustado más? ¡Pues a disfrutarla!

También te puede interesar...