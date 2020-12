La gastronomía de España es famosa en todo el mundo por su increíble versatilidad y dentro de este amplio abanico de elaboraciones, los postres caseros ocupan un lugar especial. En cuanto a las preferencias de consumo, el 78% de los encuestados españoles afirma que prefieren los bizcochos, en especial los de chocolate (53%).

Muy poca gente puede resistirse a la tentación de hornear bizcochos. Además, es un dulce que admite un sinfín de ingredientes muy diversos. Sin embargo, después no podemos evitar sentirnos culpables por haber caído en la tentación. ¡Se acabó! ¿Has oído hablar del bizcocho fit?

Consiste en un bizcocho sin azúcar ni demasiada grasa, ideal para todos aquellos que se cuidan con recetas light. Así podrás darte un capricho a menudo sin remordimientos. A continuación, te ofrecemos una receta de bizcocho fit o fitcocho sin demasiada harina, por lo que es perfecto para toda la familia. ¡Prepárate!

Receta bizcocho sin azúcar

Ingredientes para un molde de 25x25 cm:

75 g de harina de avena o copos de avena

2 cucharadas soperas de cacao en polvo desgrasado

8 claras de huevo

1 sobre de levadura en polvo

2 huevos M

El equivalente a 125 g de azúcar de tu edulcorante líquido o en polvo habitual, pero debe ser termoestable, es decir, que se pueda cocinar

Aceite o mantequilla para engrasar el molde

Elaboración del bizcocho fit:

Para la elaboración de este bizcocho light te proponemos que utilices harina de avena normal. No obstante, si no la encuentras puedes hacer tu propia harina. Solo tienes que adquirir copos de avena de una tienda de alimentación y triturarlos con un robot de cocina o un procesador de alimentos.

En primer lugar, mezcla todos los ingredientes secos (cacao, harina de avena, levadura y edulcorante si es en polvo) en un bol. Si vas a utilizar copos en lugar de harina de avena, recuerda que debes triturarlos primero.



Después, agrega en otro bol las claras de los dos huevos M y las ocho claras que has preparado, reservando las yemas en un recipiente aparte. Añade a las claras una pizca de sal y móntalas a punto de nieve con unas varillas eléctricas si es posible. Cuando estén listas, bate las yemas junto con el edulcorante (en caso de que sea líquido) e incorpóralas con cuidado a las claras para que se bajen lo menos posible.



Tamiza los ingredientes secos encima de la mezcla de los huevos e integra muy bien, pero con suavidad, realizando movimientos envolventes con ayuda de una espátula.



Engrasa un molde de 25x25 centímetros y espolvoréalo con un poco de cacao en polvo, aunque también utilizar un papel para hornear. Vierte la mezcla del bizcocho en el molde y hornea durante 25 minutos con el horno precalentado a 180 ºC.



Por último, comprueba que el bizcocho fit está listo pinchando con un cuchillo u otro utensilio punzante. Cuando este salga limpio, retira el bizcocho del horno, desmóldalo y deja que se enfríe sobre una rejilla. ¡Está delicioso!

Consejos para tu bizcocho sin azúcar

Recuerda que podrás utilizar cualquier edulcorante en polvo o líquido siempre que sea termoestable. El sirope de agave es perfecto y natural, así como la stevia. En cuanto a cómo distinguir si un edulcorante es apto o no para hornear, solo tienes que fijarte que en la etiqueta no ponga nada de no usarlo en caliente.

Por lo general, la etiqueta también indicará la equivalencia de dicho edulcorante con el azúcar, algo muy útil para saber cuánto edulcorante debemos emplear. Incluso algunos edulcorantes líquidos suelen llevar un tapón dosificador con dos mediciones distintas: una en mililitros y otra que indica su peso equivalente en azúcar.

Para terminar, si no quieres añadir cacao a tu bizcocho fit, puedes sustituirlo por otras dos cucharadas de harina de avena. Y por supuesto, también puedes aromatizarlo con esencia de vainilla, ralladura de limón, de naranja o lo que más te guste.

Receta bizcocho light con azúcar moreno

Una alternativa al bizcocho sin azúcar anterior es la siguiente receta de bizcocho fit con azúcar moreno. Este azúcar es más saludable, ya que no ha sido refinado ni blanqueado, aunque también puedes utilizar panela, una opción todavía más natural.

Ingredientes:

250 g de harina integral de trigo

150 g de azúcar moreno o panela

1 yogur natural o de limón

2 cucharadas soperas de aceite de oliva

2 huevos

1 cucharadita de levadura en polvo

Esencia de vainilla o la ralladura de 1 limón

Elaboración:

Para empezar, bate los huevos y el azúcar con unas varillas eléctricas o manuales hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Hazlo en un bol lo bastante grande como para poder agregar el resto de ingredientes.



A continuación, vierte el yogur natural sin azúcar o de limón para darle algo más de sabor. Pero recuerda que para que sea un bizcocho fit auténtico, mejor que sea sin azúcar. Añade también el aceite y la esencia de vainilla, mezclando todo bien hasta obtener una mezcla uniforme.



Prepara después los ingredientes secos, es decir, la harina y la levadura. Antes de combinarlos con la mezcla anterior, te recomendamos que los tamices para un resultado más esponjoso.



Una vez tamizados, coloca los ingredientes secos en el recipiente de los líquidos y mézclalo todo muy bien para que se integren de forma correcta. Cuando termines, ya tendrás la masa de tu bizcocho fit lista para ponerla en un molde engrasado con mantequilla o con un papel de hornear.



El horno debe estar precalentado a 180 ºC antes de introducir el molde. Déjalo que se cocine alrededor de 30 o 40 minutos o hasta que al pinchar con un cuchillo u otro utensilio punzante salga limpio.



Para finalizar, desmolda el bizcocho, espera a que se enfríe y…, ¡A disfrutar de tus recetas light!

