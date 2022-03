En España, casi todo el mundo utiliza el aguacate para hacer guacamole o ponerlo en ensaladas. No obstante, en la actualidad, hay muchas otras recetas de aguacate que quizás no conozcas. ¿Te sorprenderías si te dijéramos que el aguacate se puede hornear? Efectivamente, el aguacate no solo puede comerse crudo, sino que se puede hornear para conseguir darle un toque crujiente y sabroso.

Son muchos los restaurantes que han incluido la receta de aguacate crujiente al horno en su carta, para conseguir dejar a un lado los platos tradicionales. Además, así pueden ofrecer un toque innovador a sus comensales. Sin embargo, si quieres saber cómo hacer aguacate crujiente al horno por ti mismo, esta receta es muy sencilla y te va a encantar.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer aguacate al horno?

La receta es muy sencilla y fácil de elaborar, por lo que tan sólo necesitarás unos 20 minutos para que quede perfecta.

Te aconsejamos que antes de empezar con la preparación, tengas a mano todos los utensilios de cocina necesarios, así como los ingredientes que vas a necesitar. Eso te hará ahorrar tiempo durante la elaboración.

¿Qué ingredientes se necesitan?

Para elaborar los mejores palitos de aguacate al horno para dos personas, necesitas los siguientes ingredientes:

Un aguacate

Tres tostas de pan

Un huevo

Una lima

Sal

Pimienta

Preparación de los aguacates al horno

Si quieres que tu receta deje con la boca abierta a tus invitados, te aconsejamos que sigas nuestros pasos al pie de la letra. Lo primero que debes haces es:

Triturar las tostas de pan con la ayuda de un mortero o una batidora. Esta tosta es la que le dará el toque crujiente. Cuando las tengas trituradas, colócalas en un bol de cristal. Bate el huevo y echa una pizca de sal en él. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, abre el aguacate por la mitad. Retira la piel con la mano y córtalo en gajos de un dedo de ancho más o menos. Moja los gajos, uno a uno, con el huevo batido y después úntalos con las tostas de pan trituradas. Cuando los tengas empanados, es hora de colocarlos en la bandeja del horno. Procura que queden separados para evitar que se peguen.

Te recomendamos que utilices papel de horno o untes la bandeja con aceite antes de colocar los gajos empanados. De esta forma, evitarás que se queden pegados en la bandeja.

Pon el horno a precalentar durante unos 10 minutos a 180 grados .

. Cuando el horno haya precalentado, introduce la bandeja con los gajos de aguacate y hornéalos durante 10 minutos a 180 grados.

Pasado este tiempo podrás sacar tus gajos y colocarlos en los platos definitivos. Si quieres que queden aún más sabrosos, puedes rociar un poco de lima sobre ellos.

Cosas a tener en cuenta

Si te has decidido por elaborar esta receta, debes saber que el aguacate al horno deja un sabor más amargo que el aguacate crudo.

Sin embargo, es el sabor perfecto para combinar con salsas picantes o tradicionales como el alioli. Hay personas que echan taquitos de jamón al rebozado de huevo, para que el aguacate pierda ese toque amargo al hornearse.

¿Quieres un rebozado aún más crujiente?

Si has probado la receta de aguacate crujiente al horno y aún quieres un toque más crujiente, debes saber que existen tres opciones que puedes poner en práctica:

Doble rebozado: asegúrate de pasar el gajo de aguacate rebozado una segunda vez por el huevo y por las tostas trituradas. De esta forma conseguirás una capa más gruesa de rebozado antes de hornearlo.

asegúrate de pasar el gajo de aguacate rebozado una segunda vez por el huevo y por las tostas trituradas. De esta forma conseguirás una capa más gruesa de rebozado antes de hornearlo. Aplicar panko en lugar de tostas de pan: el panko es un pan japonés que deja un empanado muy crujiente.

el panko es un pan japonés que deja un empanado muy crujiente. Fritura: si con el horneado ves que no consigues una capa crujiente, opta por freír los gajos empanados. ¿A qué ahora han quedado perfectos?

Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para crear los mejores aguacates crujientes al horno del planeta.

Beneficios del aguacate

El aguacate es una fruta con alto valor nutricional, por lo que aporta mucha energía al organismo. Además, como contiene proteínas y vitaminas A, B, D y E es el aliado perfecto para bajar el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el aguacate aporta:

Calcio

Potasio

Sodio

Magnesio

Fósforo

Azufre

Silicio

¿Sabías que el potasio ayuda a reparar la masa muscular de tu organismo? Esta es la razón por la que muchos deportistas incluyen el aguacate en su dieta diaria.

Otros usos del aguacate

Si te gustan los remedios caseros, debes saber que el aguacate es un antiinflamatorio natural, por lo que ayuda a mejorar tus articulaciones.

Hay estudios que demuestran que el aguacate es similar al aceite de oliva y los ácidos grasos, por su alto poder regenerativo de epidermis. Además, el aceite de aguacate se utiliza también para hidratar la piel e incluso para hacer perfumes. También, las hojas del aguacate se pueden utilizar para realizar infusiones, ya que tienen propiedades diuréticas.

Curiosidades del aguacate

Si te has decidido a hacer la receta de aguacate crujiente al horno, primero debes conocer algunas curiosidades sobre esta fruta:

Cuando peles los aguacates no dejes que los perros o los gatos se la coman. De hecho, la piel del aguacate es tóxica para estos animales.

La mayor parte de los aguacates se producen en México y después se exportan a todos los rincones del mundo. Una producción normal puede llegar a los 5 millones de toneladas .

. Como los aguacates se recolectan a mano, su precio en el mercado es elevado.

Hace muchos años se utilizaba la semilla del aguacate para escribir, ya que el líquido que desprende se vuelve rojo al contacto con el aire.

Los aguacates existían mucho antes que la raza humana. Se estima que los aguacates llevan en el planeta desde hace más de dos millones de años.

El guacamole lo inventaron los aztecas en el siglo XVI .

. El nombre original de aguacate proviene de la palabra 'palta'.

Al aguacate se le considera una fruta afrodisíaca porque estimula la libido.

