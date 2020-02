Cómo evitar que los gatos arañen los muebles: trucos y consejos

Lo primero para evitar que tu gato arañe el sofá y otros muebles es entender por qué lo hace. Las principales razones son: por marcar su territorio, por limar sus uñas, por estrés, por ansiedad o, incluso, por aburrimiento. Además, te interesará saber que existe repelente para gatos, así como otros utensilios para evitar que lo destroce todo. Una vez sepas cuál es el motivo concreto de su comportamiento, debemos ayudar a nuestra mascota a redirigir su conducta para combatir su tensión.

En otro artículo, ya hablamos de cómo cortar las uñas a un gato. Ahora te ofrecemos soluciones sobre cómo evitar que los gatos arañen los muebles. ¡Comenzamos!

Por qué mi gato araña el sofá

El lenguaje felino es algo complejo y debemos aprender a interpretarlo. Si tu gato araña el sofá para limar sus uñas o como ejercicio de estiramiento, no te costará mucho guiarlo para que lo haga en otro sitio. El verdadero problema reside cuando lo hace por marcaje.

Los gatos son animales muy territoriales y tienen distintas formas de marcar: con las uñas, con la cara y con la orina. El marcaje con orina es muy molesto y puede tener varios orígenes. En cuanto al marcaje facial no solo no molesta, sino que es incluso agradable. Por último, los arañazos en lugares no deseados preocupan a todos los dueños de felinos. Lo hacen para mostrar que ese es su territorio tanto de forma visual como olfativa, pues desprenden unas feromonas a través de sus patas. No obstante, el marcaje mediante arañazos se puede redirigir hacia objetos adecuados para ello, como por ejemplo un rascador para gatos.

Si el rascado es provocado para limarse las uñas o ejercitar su musculatura, solo tendrás que ocuparte de proporcionarle un rascador para gatos además de buscar un buen protector de sofá para gatos. De este modo, evitarás que destroce el mueble. Aquí te mostramos un producto que puede cumplir con las dos funciones:

Cómo evitar que arañe el sofá

Si en tu casa vive más de un gato, será tan fácil como garantizar un número adecuado de rascadores y colocarlos en su zona de mayor actividad. Recuerda que son muy territoriales y un desgaste de uñas puede acabar en un marcaje por estrés. Para evitar que deje de arañar el sofá u otros muebles debes limpiarlos a fondo con productos enzimáticos o un jabón neutro. La lejía o el amoniaco no eliminan las marcas olfativas, por lo que no dejarán de hacerlo. Ahora sí, una vez hecho todo esto, es la hora de redirigir su conducta.

Con un rascador para gatos debería ser suficiente, pero asegúrate de que no sea muy frágil y que tenga, por lo menos, 40 centímetros de altura. Debe estar realizado con materiales de buena calidad, de lo contrario lo romperá enseguida. En tal caso, piensa que los gatos son animales muy selectivos, por lo que tendrás que proporcionarle el que más le guste a él. Los hay horizontales o de suelo, verticales y de distintos materiales, pero siempre debes colocarlo al lado del sofá. Si el felino utiliza este mueble para afilar sus uñas, puedes incluso utilizar feromonas sintéticas sobre el rascador para gatos. De esta manera, emitirá una señal olfativa que hará a tu mascota redirigir su comportamiento hacia allí. Además, no son dañinos ni tóxicos.

La hierba gatera también puede ayudarte a enfocar los arañazos de tu gato hacia el rascador. Por último, te recomendamos usar un protector de sofá para gatos y que le proporciones más de un rascador. También estaría bien hacerse con juguetes divertidos para él, escogiendo los más adecuados según sus gustos y preferencias.

Trucos para evitar arañazos

La mejor manera de que tu gato no arañe el sofá es limitar su acceso a él. Si tras limpiar el sofá como te hemos indicado y colocar el rascador al lado del sofá lo sigue arañando, lo mejor será que utilices un repelente para gatos sobre el mueble. Mantén siempre sus uñas en perfecto estado. Además de limarlas, revísalas cada cierto tiempo por si necesitan un corte. Puedes llevarlo a una peluquería felina o hacerlo en la comodidad de tu hogar, aunque para ello deberás acostumbrarlo desde bebé a tocarle las patitas y darle un premio después.

Ofrécele también un ambiente sin estrés, que no se aburra por su vida sedentaria o por pasar demasiado tiempo solo. Si tu gato está estresado arañará todos los muebles de la casa, además se pondrá nervioso con facilidad, tendrá pérdida o incremento del apetito y puede presentar agresividad. Para evitarlo, encuentra la causa de su estrés, y recuerda que un buen rascador para gatos y pasar tiempo con él es fundamental.

Los gatos no son como los perros y con castigos no conseguirás que dejen de realizar determinados comportamientos. Todo lo contrario, el animal desarrollará una serie de consecuencias negativas para sus dueños. Algunas de estas consecuencias pueden ser: una conducta agresiva, esconderse en presencia de los humanos, un comportamiento inadecuado u otros problemas. De manera que si ves a tu gato arañando los muebles no le regañes, redirige su conducta hacia el rascador para gatos y prémialo con caricias, palabras de ánimo, juegos o una golosina.

Para tratar de forma eficaz con gatos lo mejor será utilizar siempre un refuerzo positivo. Esto junto con el rascador, un repelente para gatos y un protector de sofá para gatos debería ser suficiente.