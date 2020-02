En España existen más de 7,8 millones de consumidores domésticos de gas. La factura de gas ha subido en nuestro país en torno a un 20% desde el año 2008. Una cifra bastante preocupante si tenemos en cuenta que la calefacción supone en la mayoría de los hogares casi un 50% del gasto energético total. Es por esta razón por la que muchas familias ya vienen poniendo en práctica una serie de trucos y recomendaciones básicas para disfrutar de un mayor ahorro energético. Un ahorro que se consigue básicamente reduciendo el consumo a través de una serie de medidas.

En otro artículo ya hablamos sobre cómo aislar una casa del frío. Ahora hablaremos de algunos trucos para el ahorro en la factura de gas.

Cómo ahorrar en la factura del gas

Tres son los elementos que debemos controlar en la vivienda para saber cómo ahorrar gas natural: la calefacción, el agua caliente y la cocina.

La calefacción de gas

Lo más recomendable en este caso es mantener la temperatura de la casa entre los 18 y los 21 grados centígrados durante el día. Si en algún momento salimos de la vivienda por un tiempo limitado, se puede reducir un poco esta temperatura, aunque no demasiado ya que el consumo se puede escapar al tratar de volver a la temperatura más adecuada.

A este respecto, el ahorro energético se consigue calentando solo las habitaciones que se usan, sin ventilar la casa cuando la calefacción está encendida. También podemos bajar las persianas o las cortinas cuando anochezca para reducir las fugas de calor o abrir las cortinas si hace sol durante el día para calentar la casa.

A todo esto, hay que realizar un mantenimiento adecuado de la caldera y los radiadores. Una buena idea sería pasarse a las calderas de condensación, ya que ahorran un 30% de gas y emiten un 26% menos de humos contaminantes. El único problema es que, en un principio, son más caras, pero la inversión a largo plazo es más que rentable.

Por último, cuidado con tapar o cubrir los radiadores, ya que de hacerlo la caldera necesitará de una mayor cantidad de energía para calentar la casa. Un buen truco sería colocar paneles reflectantes entre el radiador y la pared. Estos paneles reflejan el calor que va hacia la pared y lo devuelven hacia la habitación.

El agua caliente

Hay ciertas medidas muy populares de ahorro energético con respecto al agua caliente. Aquí podemos no dejar correr el agua caliente y cerrar los grifos cuando no se están utilizando, ducharse en vez de bañarse, emplear el programa de agua fría de la lavadora, etc. Estas últimas son medidas que no solo van a repercutir en el ahorro de la factura del gas, sino también en la factura del agua.

La cocina de gas

Las cocinas de gas también requieren de una serie de recomendaciones básicas para fomentar el ahorro energético. En este espacio es ideal no abrir el horno cuando se está cocinando, ya que se pierde el calor, o tapar las ollas para alcanzar antes la temperatura de cocción y así necesitar menos tiempo para cocinar. También se pueden emplear utensilios específicos para cada tipo de cocina, así como usar el calor residual para terminar de cocinar.

Solicitar el bono de la calefacción

Las personas con rentas bajas y otros condicionantes pueden solicitar el bono social térmico para cubrir los gastos del gas hasta un máximo de 130 euros mensuales. Para solicitar este bono hay que reunir los siguientes requisitos:

Disponer de una potencia contratada de luz igual o inferior a 10 kW .

. Contar con unos ingresos máximos permitidos de 11.279 euros al año (15.039 euros si hay un menor en casa y 18.798 euros si hay dos menores).

al año (15.039 euros si hay un menor en casa y 18.798 euros si hay dos menores). Llegar a tres veces el IPREM si algún miembro de la familia tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33% .

. Familia numerosa o todos jubilados que reciban el importe mínimo para cada tipo de pensión.

El aislamiento térmico

Contar con un buen aislamiento térmico en la casa nos permitirá disfrutar de un mayor ahorro energético. Los cristales de las ventanas y las rendijas de las puertas son los lugares por los que se escapa el calor que genera la calefacción de la vivienda. Sin ir más lejos, a través de los cristales se pierde hasta un 25% del calor. Lo más aconsejable sería sustituirlos por cristales aislantes o de doble cristal. Este tipo de cristales no dejan pasar el frío y mantienen mucho mejor el calor del hogar.

Una medida más económica sería colocar burletes de caucho y espuma en los marcos para aislar el interior. Si el calor se escapa por las rendijas de las puertas, lo ideal es instalar un doble rollo aislante o un burlete de puerta.

Con estas medidas te garantizamos que tu facturas de gas se verá reducida notablemente.