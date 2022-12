Empanada de langostinos: la receta más sencilla con la que triunfarás

Si buscas una receta con la que sorprender a tus invitados y con la que a buen seguro conseguirás triunfar, esa es la empanada de langostinos. Es una elaboración que gusta mucho y que se puede preparar tanto para una cena como para un segundo plato en un almuerzo.

[Cómo pelar langostinos en 5 segundos, el truco definitivo]

Lo mejor que tiene es que se puede preparar con antelación, para luego servirla fría o bien caliente justo antes de servir con un golpe en el horno, quedando en ambos casos con un resultado muy bueno.

A ello hay que sumar que estamos ante una receta muy sencilla de preparar y que consigue llegar a un punto de elasticidad ideal, lo que hace que estirarla resulte muy fácil. Si quieres saber cómo elaborarla, te traemos la receta más sencilla de empanada de langostinos, que siempre triunfa.

Múltiples beneficios de comer langostinos

Los langostinos son una importante fuente de proteínas, al mismo tiempo que tienen un contenido de lípidos muy bajos. Además, se trata de un alimento muy saciante, por lo que es habitual que se recomiende en las dietas saludables.

[Cómo hacer langostinos a la gabardina caseros]

A todo ello hay que añadir que contiene aminoácidos esenciales para nuestro organismo, con diferentes beneficios para nuestro sistema digestivo. Estas proteínas, que contienen la mayoría de mariscos y pescados en grandes cantidades, contribuyendo a que estén sanos los huesos, las uñas, el cabello y la piel. También son ricos en Omega-3 que tiene propiedades antinflamatorias y contribuye a prevenir posibles trastornos en el estado de ánimo.

Comprar y conservar los langostinos

Cuando acudimos al mercado para comprar langostinos, hay que tener en cuenta que podemos encontrarlos frescos y crudos; crudos congelados; y ya cocidos y congelados. Optar por unos u otros dependerá del uso que le vayamos a dar en la cocina.

En el caso de que queramos tomarlos sin ninguna preparación o para añadirlos a platos fríos o ensaladas, se puede optar por comprar aquellos que ya están cocidos. Sin embargo, en el caso de que sí se vayan a usar en otras preparaciones, es mejor comprarlos crudos, ya sean frescos o congelados.

Al igual que sucede con prácticamente todos los mariscos, los langostinos son un alimento que no falta en las comidas o cenas de Navidad, época del año en el que la demanda aumenta, razón por la cual es muy importante elegirlos adecuadamente.

[Cómo hacer unos langostinos al ajillo de escándalo en cinco minutos]

En lo que respecta a su conservación, si están crudos se recomiendan consumir en las 24 horas siguientes a su compra. Si los compras frescos podrás congelarlos para utilizarlos posteriormente, y si los compras ya cocidos, podrás mantenerlos en la nevera hasta 48 horas.

Cómo elegir unos buenos langostinos

A la hora de elegir los mejores langostinos para preparar esta receta o cualquier otra, debes fijarte en que se vean brillantes y resistentes y atender a su aroma para rechazar aquellos que tengan un olor a amoníaco, lo que nos indicará que no son aptos para el consumo. Este olor no apropiado es habitual en cualquier producto que no esté fresco, por lo que es clave atender a este factor para saber si son aptos para su consumo.

[Cómo cocer langostinos para que queden en su punto y jugosos]

Para elegir los mejores langostinos debes, por tanto, evitar los que tengan un olor muy intenso o un cierto aroma a amoníaco. Es preferible que los compres enteros, si bien también los podrás encontrar pelados, con o sin cola, crudos o cocidos. Cuando los limpies, recuerda que tendrás que retirar el intestino, que se sitúa sobre el abdomen.

Ingredientes para la empanada de langostinos

Ahora es el momento de ponernos manos a la obra para preparar la receta de empanada de langostinos. Para doce personas, necesitarás los siguientes ingredientes.

Para la masa:

450 gramos de harina de trigo

20 gramos de levadura prensada fresca

100 ml de agua

Mantequilla muy fría en trozos

Sal

Un huevo

Para el relleno:

500 gramos de cebolla

500 gramos de langostinos crudos enteros

250 gramos de queso crema (tipo Philadelphia)

70 gramos de mantequilla en trozos

50 gramos de aceite de oliva virgen extra

40 gramos de azúcar moreno

Un huevo batido para pintar la masa

Una cucharada de semillas de sésamo para espolvorear

Sal

Cómo preparar la empanada de langostinos

Para empezar, se deben amasar todos los ingredientes de la masa hasta conseguir una mezcla homogénea, formando con ellos una bola. Se retira a un bol y se debe cubrir con un paño, para luego reservarla.

A continuación, es el momento de picar la cebolla y se pone en una sartén con la mantequilla, el aceite y la sal, para sofreír a fuego lento. Mientras tanto se deben pelar los langostinos y desechar las cabezas y las cáscaras. Luego se debe agregar el azúcar a la mezcla y se deja unos minutos más. Posteriormente se retira a un bol y se deja enfriar durante 30 minutos.

Hecho lo anterior se debe precalentar el horno a 180 ºC, forrando la bandeja del horno con papel de hornear. Ahora se divide la masa en dos partes, y con el rodillo se extiende una de ellas sobre la mesa espolvoreada con harina, colocándola sobre la bandeja que hemos preparado.

[Cómo hacer langostinos o gambones al cava]

Ahora habrá que untar con el queso crema, dejando un borde de 2 cm. Se reparte por encima la cebolla confitada y por encima los langostinos. Luego, con ayuda del rodillo, se debe extender la otra masa.

Para finalizar, tenemos que pincelar con agua el borde de la masa inferior, para colocar por encima la otra masa extendida. Ahora se presionan los bordes y se cierra. Hay que pasar a pinchar la superficie varias veces con un tenedor para que el vapor salga cuando se cocine. Ahora habrá que pincelar con el huevo batido y espolvorear con las semillas de sésamo. Tras hornear durante unos 45 min aprox, o hasta que esté bien dorada la empanada, solo habrá que retirarla del horno para dejar que se temple y servir. De esta manera podrás disfrutar de una exquisita empanada de langostinos.

Sigue los temas que te interesan