Cómo arrancar un coche cuando hace frío o está helado.

Con la llegada del frío muchos pueblos de España se cubren de nieve. Ya haya afectado directamente a los vehículos que duermen en la calle como indirectamente a los que lo hacen en garaje, el frío afecta al motor de un coche, y mucho. Por eso debemos ser especialmente cuidadosos cuando vayamos a arrancarlo, sobre todo si el coche ha permanecido muchas horas estacionado en la intemperie bajo unas temperaturas extremas.

El cuidado que hemos de tener al poner en marcha el motor durante los meses más fríos del año nos ayudará a preservar su buen funcionamiento. El frío extremo castiga algunos de los elementos mecánicos, ya que sufren más de lo habitual por esta circunstancia, y esta es la razón por la cual es importante conocer cómo hay que arrancar el motor del coche cuando hace frío.

Apagar los aparatos interiores del coche

Evita perder la batería, apaga todos los aparatos de dentro del vehículo. De esta forma, ahorras la mayor cantidad posible de energía ya que la batería hará un gran esfuerzo para arrancar el coche en frío.

Las luces, la radio, el aire acondicionado y los motores de las escobillas de limpiaparabrisas son los elementos que gastan más energía eléctrica en el coche. Por ello, es recomendable que pongas a cero los mandos del aire, extraigas el frontal de la radio y desconectes el mando de los limpiaparabrisas.

Apaga las luces interiores y exteriores del coche también, así como comprobar que otros elementos extras del vehículo no quedan activados como por ejemplo la calefacción de los asientos.

Pisar el embrague para arrancar el coche

Pisa el pedal del embrague a fondo para arrancar el coche en frío aunque tu vehículo te permita arrancarlo sin la necesidad de usar el embrague. Por desacoplar la transmisión del automóvil, el motor de arranque debe mover menos peso para poner el motor en movimiento.

Pisar el embrague para arrancar el coche es una buena costumbre aunque estés en una zona de temperatura media o alta, ya que favorece el ahorro de energía y un menor desgaste del motor de arranque.

Calentar la batería

Si te preguntas "¿Por qué mi coche no arranca en frío?", quizás tengas que calentar la batería con anterioridad. Es un consejo muy útil cuando te encuentres en temperaturas extremadamente frías. El principal inconveniente es que se requiere de lo necesario para calentar agua en una bolsa o los paños. Para calentar los paños, utiliza una plancha y el microondas o una cacerola para calentar agua y meterla en una bolsa hermética.

Otro truco para calentar la batería del coche es el uso de un secador de pelo, pero no lo acerques excesivamente a la batería: deja al menos 15 cm de distancia. En cualquier caso, recurre al método que te sea más cómodo siempre que no mojes la batería, no acerques fuego o alguna llama ni superes la temperatura máxima permitida por la batería.

Evitar girar la llave durante más de 5 segundos

Otro de los consejos sobre cómo arrancar el coche cuando hace frío es que no fuerces la batería en exceso para arrancarlo. Por eso es importante que no gires la llave durante más de 5 segundos consecutivos: si no arranca en ese tiempo, espera 30 segundos y vuelve a intentarlo.

Esperando esos 30 segundos para intentar arrancar el coche de nuevo, consigues que la batería no pierda energía ya que entrega la máxima potencia durante los primeros segundos. Después, pierde fuerza si mantienes la llave girada. Así pues, es conveniente que la dejes descansar para que recupere el 100% de su potencia unos segundos después.

Motores diésel: encender los calentadores 2 o 3 veces

¿Cómo arrancar un motor diésel cuando hace frío? Los motores diésel necesitan calentadores para arrancar en bajas temperaturas. Estos calentadores son los encargados de calentar tanto el aire como la cámara de combustión del motor, facilitando de esta manera su arranque. Es un aspecto especialmente importante en temperaturas bajo cero.

Arrancar el vehículo sin calentadores diésel

Arrancar un coche sin calentadores diésel es complicado en temperaturas extremadamente bajas, sobre todo si se deja aparcado en el exterior. En este caso, algunos consejos sobre cómo arrancar el coche cuando hace frío que te servirán en este caso son:

Calienta la batería . En circunstancias de emergencia, algunas personas recurren al método de calentar la batería, pero teniendo en cuenta todo el vano motor. Este proceso requiere de más elementos a calentar y de un mayor esfuerzo. Además, si el frío es extremo, es un método que no ofrece garantías de éxito.

. En circunstancias de emergencia, algunas personas recurren al método de calentar la batería, pero teniendo en cuenta todo el vano motor. Este proceso requiere de más elementos a calentar y de un mayor esfuerzo. Además, si el frío es extremo, es un método que no ofrece garantías de éxito. Aparcar el coche en un sitio protegido

Otro de los consejos acerca de cómo arrancar un coche cuando hace frío es escoger el lugar más adecuado para aparcar el coche, aunque sea en la calle. Aparca en sitios protegidos del viento para que gane unos grados de temperatura y sea más sencillo de arrancar.

Coloca tu coche de espaldas al viento en vez de en posición de morro, esto también ayuda. De esta forma, te aseguras de que el motor o la batería no sufrirá si arrancas tu coche a bajas temperaturas.

Aprovechar la luz del alumbrado público

¿Te preguntas cómo arrancar un coche con carburador en frío? Otro de los consejos para conseguir arrancar tu coche en los meses de menor temperatura, es aparcarlo bajo un alumbrado público. Esta es otra forma de aumentar su temperatura unos grados, por lo que también te servirá de ayuda. Aparca cerca de una fuente lumínica y aprovecha las luces de una calle o de cualquier otra fuente lumínica de cierta intensidad.

Mantener la batería cargada

Disponer de una batería totalmente cargada es otro de los mejores consejos para arrancar el coche en frío. Puedes conseguirlo dando un uso normal al vehículo, es decir, circula 2500 rpm durante 45 minutos aproximadamente.

Si no te convence esta idea, puedes realizar este otro consejo: utiliza un cargador de batería si estas en unas circunstancias en las que no puedas mover el coche. Para ayudarte, en el siguiente artículo te contamos Cómo cargar la batería del coche.

Consejos tras arrancar el coche

Una vez consigas arrancar el coche en frío, habrás conseguido lo más difícil y podrás mantener la calma: tu coche ya está en marcha. Aún así, es conveniente conocer los siguientes consejos para conducir con seguridad:

Revisa la presión de las ruedas para que estén adaptadas a temperaturas bajas.

para que estén adaptadas a temperaturas bajas. Utiliza neumáticos adecuados para que agarren y traccionen bien en temperaturas bajas y terrenos deslizantes como las placas de hielo y la nieve.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan